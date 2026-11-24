Mới đây tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 đã thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.

Luật được sửa đổi quy định việc giải quyết nuôi con nuôi phải có sự đồng ý của cha đẻ và mẹ đẻ. Trường hợp chỉ xác định được cha đẻ hoặc mẹ đẻ thì phải có sự đồng ý của cha đẻ hoặc mẹ đẻ.

Trường hợp người được nhận làm con nuôi từ đủ 7 tuổi trở lên (quy định cũ là 9 tuổi) thì phải có sự đồng ý của người đó. Những người được lấy ý kiến có quyền thay đổi ý kiến cho đến thời điểm tổ chức giao nhận con nuôi.

Ý kiến đồng ý hoặc việc thay đổi ý kiến đồng ý về việc giải quyết nuôi con nuôi phải được thể hiện bằng văn bản.

Trường hợp trẻ em được nhận làm con nuôi sống tại cơ sở trợ giúp xã hội thì đại diện cơ sở trợ giúp xã hội phải thể hiện ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc giải quyết nuôi con nuôi.

Người được lấy ý kiến phải được tư vấn đầy đủ về hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi. Cha đẻ, mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con đã được sinh ra ít nhất 30 ngày (tăng 15 ngày so với quy định cũ).

Tại thảo luận ở Quốc hội, có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm trẻ em không nơi nương tựa để bảo đảm áp dụng thống nhất; đề nghị bổ sung trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc vào đối tượng được giải quyết cho làm con nuôi.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung khái niệm “trẻ em không nơi nương tựa”, bảo đảm tương đồng với quy định của pháp luật về trẻ em và chỉ những trẻ em không thể hoặc không được sống trong môi trường gia đình gốc thì mới được giải quyết cho làm con nuôi.

Đối với trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha, mẹ hoặc không có người chăm sóc, Chính phủ cho biết đây là những trẻ em có nguồn gốc phức tạp, chưa rõ ràng nên việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý.

Theo quy định của Nghị định số 56/2017, những trẻ em này là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và được chăm sóc bằng các hình thức chăm sóc thay thế khác theo quy định của Luật Trẻ em.

Có ý kiến đề nghị bổ sung cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm; đề nghị quy định điều kiện độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi.

Vì vậy, Chính phủ đã bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em, người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm, tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Với ý kiến đề nghị quy định điều kiện độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi, Chính phủ cho biết đây là vấn đề đã được đặt ra ngay từ khi soạn thảo, thu hút nhiều ý kiến quan tâm của các cơ quan có liên quan và nhân dân.

Qua quá trình nghiên cứu, Chính phủ nhận thấy việc xác định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi là chưa có căn cứ trên thực tiễn, còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội. Thực tiễn giải quyết nuôi con nuôi trong thời gian qua cho thấy cơ bản không phát sinh, vướng mắc khi giải quyết yêu cầu nhận con nuôi của người cao tuổi.

Trong trường hợp có người cao tuổi nhận trẻ em làm con nuôi, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm đánh giá toàn diện để xác định người nhận con nuôi có đáp ứng được các điều kiện bảo đảm mái ấm gia đình bền vững cho con nuôi hay không.

Tham khảo kinh nghiệm của các nước cho thấy, rất ít nước trên thế giới quy định về khoảng cách độ tuổi tối đa giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Các nước có cùng điều kiện kinh tế - xã hội với Việt Nam (Thái Lan, Philippines...) không quy định về vấn đề này.

Con nuôi được tiếp cận hồ sơ thông tin về cha mẹ đẻ

Luật sửa đổi quy định riêng một điều về bảo đảm quyền biết về nguồn gốc. Con nuôi có quyền biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở con nuôi thực hiện quyền này. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người Việt Nam được giải quyết làm con nuôi ở nước ngoài về thăm quê hương, đất nước.

Việc cung cấp thông tin về nguồn gốc của con nuôi phải bảo đảm phù hợp với quy định của luật và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hồ sơ, tài liệu nuôi con nuôi được lưu trữ vĩnh viễn để phục vụ việc cung cấp thông tin về nguồn gốc của con nuôi, quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Đây là nội dung mới trong luật.

Luật cũng xác định dữ liệu điện tử về nuôi con nuôi là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Thông tin cơ bản trong dữ liệu điện tử về nuôi con nuôi bao gồm các trường thông tin: họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, dân tộc, quốc tịch, quê quán, nơi cư trú, thông tin giấy tờ chứng minh về nhân thân của con nuôi, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; thông tin về quyết định nuôi con nuôi và ngày, tháng, năm giao nhận con nuôi; thông tin về tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.