Phái viên của ông Trump đề xuất 'ý tưởng mới' để giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Theo hãng tin Axios, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump - Jared Kushner, dự kiến ​​sẽ có các cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày tại thành phố Miami với phái đoàn Ukraine và các bên ủng hộ Kiev ở châu Âu nhằm xây dựng một đề xuất thống nhất để gửi tới Điện Kremlin, bắt đầu từ hôm nay (9/10).

Sau đó, ông Witkoff và ông Kushner có thể tới Moscow vào cuối tháng 10 để tiến hành một vòng đàm phán khác với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner (trái) và Steve Witkoff lo lắng cho sự an toàn tính mạnh của Tổng thống Trump. Ảnh:

Theo một nguồn thạo tin, “các ý tưởng và đề xuất mới” đã hình thành trong và sau chuyến công du ngoại giao của các đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev vào đầu tháng 9. Kể từ đó, ông Witkoff và ông Kushner vẫn duy trì liên lạc với các quan chức Nga và Ukraine trong quá trình xây dựng một sáng kiến ​​hòa bình đã được cập nhật.

Đề xuất mới được cho bao gồm lệnh ngừng bắn một phần, áp dụng cho các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải biển ở Biển Đen. Các cuộc thảo luận cũng dự kiến ​​sẽ đề cập đến những đảm bảo an ninh tiềm năng cho Ukraine, kế hoạch kinh tế thời hậu xung đột và các yếu tố khác cho một thỏa thuận khả thi.

Theo Axios, ông Witkoff và ông Kushner đã gặp ông Trump hôm 8/10 để trình bày các đề xuất mới nhất và lắng nghe ý kiến ​​chỉ đạo của người đứng đầu Mỹ trước khi các cuộc thương lượng tại Miami diễn ra. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Mike Needham cũng tham dự cuộc họp này.

Đài RT đưa tin phái đoàn của Ukraine đến Miami sẽ bao gồm Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan tình báo đối ngoại Rustem Umerov, cố vấn ngoại giao Sergey Kislitsa và nghị sĩ cấp cao David Arakhamia.

Các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Pháp, Đức cũng như đại diện của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cũng được mời tham dự đàm phán. Một nguồn tin từ phía Mỹ tiết lộ các chính phủ châu Âu đã kín đáo bày tỏ sự phàn nàn về tình trạng giá năng lượng tăng vọt cùng những hệ lụy kinh tế khác do cuộc xung đột Nga – Ukraine gây ra. Nguồn tin này cũng cho biết trong dư luận hiện ngày càng có nhiều lo ngại rằng các hành động thù địch sẽ kéo dài sang một mùa đông nữa.

"Tất cả họ đều lo lắng về mùa đông sắp tới ở Ukraine. Đó sẽ là một mùa đông đầy gian nan nếu chiến tranh không chấm dứt”, nguồn tin cho hay.

Ông Trump đã nhiều lần hối thúc ông Zelensky ngừng "gây tổn hại cho thế giới" và chấm dứt các vụ tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, với lập luận rằng những cuộc tấn công này đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu diesel toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tại Mỹ lên cao.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio mô tả cuộc xung đột đang ở "thế bế tắc nguy hiểm". "Cuộc xung đột này cần phải kết thúc bằng một giải pháp thương lượng. Càng sớm càng tốt”, ông Rubio phát biểu trước các phóng viên tại Lisbon, Bồ Đào Nha hôm 8/10, đồng thời cảnh báo Washington sẽ không đầu tư vô thời hạn vào những "quy trình vô bổ", không mang lại tiến triển nào.

Ông Rubio lưu ý thêm sự leo thang hơn nữa có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài biên giới Ukraine và châm ngòi cho một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn