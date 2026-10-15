Phải theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, qua cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua và các ý kiến đã được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp cho thấy cử tri rất tin tưởng và ủng hộ các quyết sách, chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước; đồng thời mong những kết quả thực hiện rõ hơn trong đời sống.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó cần phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách để những quy định thuận lợi về đầu tư phải được hỗ trợ bằng pháp luật. Những điểm giao thoa giữa các luật, giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ.

Cùng với đó, phải nâng chất lượng lập pháp và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển. Đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế. Chính sách phải tạo ra thuận lợi cho sản xuất, cho kinh doanh; phải đảm bảo công bằng, quản lý chặt chẽ nguồn lực công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: nhandan.vn

Nhấn mạnh cử tri Hà Nội cũng phản ánh nhiều trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, cần nghiên cứu lại cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ phù hợp với pháp luật. Chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư và phục hồi sinh kế, quan tâm đến những người lớn tuổi, trung niên khó chuyển nghề nghiệp, đối thoại từ sớm để giúp hạn chế những tranh chấp về sau; xuất phát từ cuộc sống của người dân để ra những chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đối với các dự án liên quan đến y tế, bảo hiểm, giáo dục, an toàn thực phẩm phải được xem xét từ nhu cầu của người được thụ hưởng. Quyền lợi bảo hiểm cần đi cùng với những khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính sách học tập cần có trường lớp, giáo viên đáp ứng; quản lý an toàn thực phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, rõ trách nhiệm, nhất là bữa ăn học đường…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ tất cả các nội dung, nhất là các vấn đề định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tham gia trong Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tới đây. Đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu cao nhất là xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội./.