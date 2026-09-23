Ngay trong năm 2026, câu trả lời phải được thể hiện bằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11%, thu ngân sách nhà nước hơn 150 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, thành quả phát triển kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành chất lượng sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội thực chất và thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền. Vì vậy, lãnh đạo thành phố quán triệt lấy mức độ thụ hưởng các giá trị vật chất, tinh thần của người dân và sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo.

Chủ trương đúng nhưng cán bộ không dám làm thì cũng đánh mất cơ hội phát triển của địa phương. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tạo được bộ máy thực sự hành động. Trong guồng vận hành ấy, mỗi người phải chủ động nhận thấy trách nhiệm của mình đối với mục tiêu, khát vọng của thành phố.

Khẳng định quyết tâm cụ thể hóa, thực thi bằng được Nghị quyết số 16, không để rơi vào cái bẫy thực hiện dở dang, tạo gánh nặng cho đời sau, tập thể Thường trực Thành ủy tiên phong dẫn dắt toàn thành phố vào cuộc quyết liệt, tạo nên sự thay đổi trong thực tế. Thành phố khẩn trương tạo chuyển biến rõ nét về phương thức quản trị, phát huy tối đa năng lực đội ngũ, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, rút ngắn lộ trình tăng tốc, bứt phá.

Ở giai đoạn cao điểm thi đua đặc biệt hiện nay, Thường trực Thành ủy tập trung đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, năng động. Theo đó, chú trọng sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định trúng việc cần làm, phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm, kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh, đề ra đường gantt khắc phục từng phần việc chậm trễ. Thường xuyên trực tiếp làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để tìm giải pháp cốt lõi, tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng chất hoạt động, đủ khả năng đồng hành cùng tầm vóc mới của thành phố. Việc nâng tầm đội ngũ cán bộ được đề nghị ưu tiên hàng đầu, gắn với đánh giá, xây dựng bản đồ năng lực, bố trí, sử dụng con người đáp ứng hiệu quả công việc và khát vọng cống hiến trong bối cảnh mới.

Đảng bộ, chính quyền đề cao việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực giải quyết triệt để những vấn đề khó, cấp bách, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Kiên quyết ngăn chặn vấn nạn đầu cơ, thao túng, trục lợi đất đai đón đầu định hướng quy hoạch. Đến nay, Đồng Nai đã thu hồi 2.600ha đất giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và tiếp tục đẩy mạnh tốc độ thu hồi, tạo thêm dư địa, nguồn lực phát triển vì lợi ích chung.

Cách tiếp cận mới của Đồng Nai là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đồng thời tổ chức lại quỹ đất và ấn định rõ chức năng từng khu vực. Qua đó hướng tới 3 mục tiêu căn cơ: hoàn thiện mạng lưới giao thông thông suốt; kiểm soát chặt chẽ quy hoạch, kiến trúc đô thị; khai thác hợp lý giá trị tài nguyên đất để tái tạo vốn đầu tư. Lãnh đạo Thành ủy kịp thời tiến hành khảo sát tình hình hiện trạng, quy hoạch các khu đất động lực phát triển ven sông, nhằm đẩy nhanh tốc độ tái thiết đô thị trục hành lang sông Đồng Nai.

Những cách làm đổi mới, hành động với trách nhiệm cao đã tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, “trên dưới đồng lòng”, củng cố xung lực kiến tạo thành phố hiện đại, hạnh phúc.