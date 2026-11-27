Không gian phát triển mới của thị trường tài chính

Sau gần một thập kỷ vận hành, thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam đã từng bước trở thành một cấu phần của thị trường tài chính. Từ hợp đồng tương lai chỉ số VN30, thị trường đã mở rộng thêm hợp đồng tương lai VN100 và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ. Song song với đó, thị trường phái sinh hàng hóa cũng phát triển, giúp doanh nghiệp có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá năng lượng, kim loại và nông sản.

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Sự phát triển của thị trường phái sinh phản ánh nhu cầu ngày càng đa dạng trong quản trị rủi ro tài chính và rủi ro thị trường của doanh nghiệp, đặc biệt trước những biến động về lãi suất, tỷ giá và giá hàng hóa. Cùng với quá trình chuyển đổi xanh, phạm vi rủi ro này đang tiếp tục mở rộng khi phát thải carbon từng bước được định giá và trở thành một yếu tố có ảnh hưởng đến chi phí, dòng tiền và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và từng bước hình thành thị trường carbon trong nước, hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon đang trở thành những tài sản có thể giao dịch trên thị trường.

Ngày 29/6/2026, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, với hệ thống giao dịch do HNX tổ chức vận hành. Hàng hóa trên thị trường gồm hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon. Đáng chú ý, HNX đã đưa hạn ngạch phát thải mang mã VN2025 vào giao dịch, với tổng khối lượng hơn 511 triệu tấn CO₂ tương đương. Đây là bước đi quan trọng để từng bước hình thành cơ chế định giá carbon thông qua thị trường.

Khi hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon được giao dịch và hình thành giá trên thị trường, biến động giá carbon sẽ tạo ra mức độ phơi nhiễm tài chính khác nhau giữa các doanh nghiệp, tùy thuộc vào cường độ phát thải, vị thế mua - bán và khả năng đáp ứng nghĩa vụ phát thải. Đối với các doanh nghiệp có nghĩa vụ mua bổ sung hạn ngạch hoặc tín chỉ, giá carbon tăng có thể làm gia tăng chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp sở hữu lượng hạn ngạch dư thừa hoặc tạo ra tín chỉ carbon cũng đối mặt với rủi ro suy giảm giá trị tài sản và nguồn thu khi giá thị trường đi xuống.

Chính sự bất định về giá trong tương lai tạo ra nhu cầu phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro (hedging). Khi thị trường cơ sở đạt được mức độ thanh khoản và minh bạch cần thiết, việc phát triển từ giao dịch giao ngay sang các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và sau đó là quyền chọn carbon là bước tiến phù hợp với quá trình hoàn thiện của thị trường. Các công cụ này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát mức độ phơi nhiễm trước biến động giá, mà còn góp phần tăng khả năng dự báo chi phí carbon, ổn định dòng tiền và đưa yếu tố carbon vào các quyết định tài chính và đầu tư dài hạn.

Trao đổi về vấn đề này, PGS.TS Vũ Thị Kim Oanh, Phó trưởng bộ môn Quản trị Ngân hàng - Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, cho rằng việc đưa Sàn giao dịch carbon vào vận hành là tiền đề quan trọng để Việt Nam từng bước xây dựng một hệ sinh thái tài chính carbon.

“Khi carbon có giá, doanh nghiệp cũng bắt đầu đối mặt với rủi ro giá carbon. Doanh nghiệp phải mua hạn ngạch hoặc tín chỉ sẽ quan tâm đến nguy cơ giá tăng, trong khi bên có tín chỉ để bán lại cần phòng ngừa khả năng giá giảm. Đây chính là cơ sở hình thành nhu cầu đối với các công cụ phái sinh.”

Theo PGS.TS Vũ Thị Kim Oanh, phái sinh carbon trước hết cần được nhìn nhận dưới góc độ quản trị rủi ro, thay vì đơn thuần là một sản phẩm đầu tư mới. “Trong tương lai, quản trị rủi ro của doanh nghiệp Việt Nam có thể không chỉ gồm lãi suất, tỷ giá hay giá nguyên liệu mà còn có rủi ro giá carbon. Đặc biệt với những ngành có mức phát thải lớn, giá carbon có thể trở thành một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và năng lực cạnh tranh.”

Cần thị trường cơ sở đủ mạnh trước khi phát triển phái sinh

Tuy nhiên, từ thị trường carbon hiện nay đến một thị trường phái sinh carbon vẫn cần một lộ trình phù hợp. Theo PGS.TS Vũ Thị Kim Oanh, điều kiện quan trọng trước tiên là thị trường cơ sở phải đủ minh bạch và có khả năng hình thành mức giá tham chiếu đáng tin cậy. “Không thể có một thị trường phái sinh tốt nếu tài sản cơ sở chưa được chuẩn hóa và thị trường chưa có đủ thanh khoản. Vì vậy, trước khi phát triển hợp đồng tương lai carbon, cần ưu tiên chất lượng tín chỉ, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định, minh bạch giao dịch và cơ chế hình thành giá carbon.”

Bên cạnh đó, sự phát triển của thị trường cũng đòi hỏi hoàn thiện hạ tầng đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán; đồng thời xây dựng cơ chế quản trị ký quỹ, giới hạn vị thế và rủi ro đối tác phù hợp nếu các sản phẩm phái sinh được triển khai.

Việt Nam có một lợi thế là Sàn giao dịch carbon được xây dựng trên nền tảng của hệ thống thị trường chứng khoán. HNX đã có kinh nghiệm tổ chức thị trường phái sinh, trong khi hệ thống lưu ký, thanh toán và các công ty chứng khoán có thể tạo nền tảng cho việc phát triển những sản phẩm mới khi thị trường carbon đạt mức độ trưởng thành cần thiết.

Trước mắt, trọng tâm vẫn là vận hành hiệu quả thị trường cơ sở, chuẩn hóa tài sản giao dịch, nâng cao tính minh bạch và thanh khoản. Về dài hạn, khi doanh nghiệp ngày càng phải tính toán chi phí carbon trong hoạt động sản xuất, đầu tư và xuất khẩu, nhu cầu phòng ngừa biến động giá sẽ trở nên rõ nét hơn. Đây là cơ sở để nghiên cứu phát triển các sản phẩm phái sinh phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và trình độ phát triển của thị trường.

Bước vào chặng đường phát triển mới sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường khả năng đáp ứng những nhu cầu mới của nền kinh tế.

Trong tiến trình đó, việc nghiên cứu phát triển các công cụ phái sinh carbon trên nền tảng một thị trường cơ sở minh bạch, có thanh khoản và được quản trị an toàn có thể mở thêm dư địa phát triển cho thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối giữa quản trị rủi ro tài chính của doanh nghiệp với mục tiêu chuyển đổi xanh của nền kinh tế.