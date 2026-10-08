Phải luôn tự học tập để 'nâng mình lên'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: chinhphu.vn

Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: Cán bộ, đảng viên học tập để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Người chỉ ra phương châm, phương pháp học tập là lý luận liên hệ, đi đôi với thực tiễn; học phải đi đôi với hành, học để mà làm chứ không phải học để nói suông.

Người yêu cầu Đảng phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người Đảng viên; phải lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau, coi đó là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới. Trong tác phẩm nổi tiếng “Sửa đổi lối làm việc”, Người thẳng thắn phê bình: “Cán bộ và đảng viên ta, vì bận việc hành chính và quân sự, mà sao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to”.

Đồng thời, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương ngời sáng về tinh thần học tập. Người từng phát biểu: “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình ra sau”.

Hơn 96 năm qua, đặc biệt trong 40 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đến nay, Đảng ta và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng không ngừng triển khai thực hiện tư tưởng, lời dạy và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập. Trong nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nội dung liên quan đến việc học tập của cán bộ, đảng viên được coi trọng với những giải pháp, cách làm tích cực, hiệu quả.

Nhờ học tập tốt mà đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã không ngừng trưởng thành, phát triển, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng không ngừng phát triển. Điển hình trong những năm qua là cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta đã khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Để lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vấn đề học tập của cả xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên càng trở nên cấp thiết. Nghị quyết Đại hội Đảng XIV xác định: “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương”. Nghị quyết cũng nhấn mạnh những nội dung quan trọng về việc học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Theo văn kiện Đại hội, Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn; đồng thời phải khiêm tốn học hỏi, biết lắng nghe, biết sửa mình để hoàn thiện và tiến bộ”.

Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định ngay nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ: Mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Ngày 13/7/2026, Đảng đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ nhân dân; gắn việc học tập, thực hành theo Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Tô Lâm rất chú trọng, quan tâm, có nhiều chỉ đạo về việc học tập của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài viết “Học tập suốt đời”. Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức rõ học tập suốt đời là nhiệm vụ cách mạng với thái độ nghiêm túc, ý thức tự giác cao, không ngừng tự học hỏi để “nâng mình lên” nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ rõ mỗi cán bộ, đảng viên cần học về tư cách người cán bộ cách mạng, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân; không ngừng tự học tập, tự cập nhật kiến thức mới, tham gia tích cực phong trào “học tập số”; phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức số”… Tinh thần gương mẫu học tập của cán bộ, đảng viên cần gắn chặt với việc học tập suốt đời của cả xã hội nhằm tạo ra một xã hội học tập suốt đời.

Quyết sách chỉ trở thành hiện thực khi có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện… Cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn, năng lực thực thi cao hơn. Trích Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả cộng đồng sẽ góp phần thiết thực hiện thực hóa những định hướng về đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là cơ sở để tin tưởng, kỳ vọng: Với đội ngũ cán bộ “đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm thực hiện”, những quyết sách phát triển đất nước sẽ sớm đi vào cuộc sống, mang lại kết quả thiết thực./.