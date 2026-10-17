Phải làm gì khi VssID hiển thị không đủ số năm đã đóng bảo hiểm xã hội?

Điều này thường gây ra tâm lý lo lắng: Liệu việc thiếu sót dữ liệu có làm ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ hay không? Làm thế nào để điều chỉnh, bổ sung thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất?

Thiếu quá trình đóng BHXH trên VssID, VNeID có mất quyền lợi không?

Người dân phường Bình Phước đặt câu hỏi về các chính sách BHXH, BHYT đối với cán bộ BHXH Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Điều 3 và Điều 4 Thông tư 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài sổ BHXH bản điện tử và thẻ BHYT bản điện tử được cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số BHXH duy nhất. Dữ liệu này được lưu trữ, cập nhật thường xuyên tại kho quản lý dữ liệu điện tử của người tham gia, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VssID và liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý và thông tin như bản giấy.

Do đó, nếu trên VssID hoặc VNeID hiển thị thiếu thời gian đóng BHXH, đây thuần túy là vấn đề kỹ thuật trong khâu cập nhật và đồng bộ dữ liệu giữa các thời kỳ hoặc giữa các cơ quan BHXH quản lý. Nguyên tắc pháp lý khẳng định việc hiển thị thiếu sót dữ liệu điện tử không làm mất hay giảm bớt quyền lợi chính đáng của người tham gia BHXH.

Sau khi gửi hồ sơ thành công, người dân có thể vào mục Lịch sử kê khai trên Cổng Dịch vụ công để kiểm tra tiến độ giải quyết hồ sơ. Thông thường, hồ sơ điều chỉnh, cập nhật dữ liệu BHXH sẽ được cơ quan BHXH tiếp nhận và giải quyết trong khoảng 3 đến 5 ngày làm việc. Việc nộp hồ sơ online giúp tiết kiệm thời gian, tuy nhiên người lao động vẫn nên giữ cẩn thận các tờ rời BHXH bản giấy, hợp đồng lao động cũ để đối chiếu khi cần thiết.

Chỉ cần người lao động đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và có quá trình thực tế đóng bảo hiểm, cơ quan BHXH sẽ giải quyết đầy đủ các chế độ tương ứng. Tuy nhiên, việc chủ động cập nhật dữ liệu đúng và đủ sẽ giúp quy trình giải quyết thủ tục hành chính (như tính mức hưởng hưu trí, trợ cấp thất nghiệp, thai sản...) diễn ra nhanh chóng, tránh phát sinh xác minh kéo dài về sau.

Ví dụ, anh Nguyễn Văn A. từng làm việc tại một công ty ở tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai từ năm 2016 đến 2020 và đã đóng BHXH đầy đủ 4 năm. Đến năm 2021, anh A. chuyển công tác về Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục tham gia BHXH tại doanh nghiệp mới từ năm 2021 đến năm 2026. Khi kiểm tra ứng dụng VssID, hệ thống chỉ hiển thị thời gian đóng BHXH từ năm 2021 đến 2026 (5 năm), còn khoảng thời gian 4 năm đóng tại Đồng Nai chưa xuất hiện. Nguyên nhân là do dữ liệu cũ ở cơ quan BHXH Đồng Nai chưa được tích hợp tự động vào mã số định danh trên hệ thống mới. Anh A. chỉ cần gửi yêu cầu kê khai cập nhật, cơ quan BHXH sẽ tra cứu sổ giấy/dữ liệu gốc để nối liền quá trình 9 năm đóng BHXH cho anh.

Quy trình 6 bước cập nhật quá trình đóng BHXH còn thiếu trực tuyến

Các bước thực hiện trên Cổng Dịch vụ công nhằm cập nhật thời gian đóng BHXH còn thiếu

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam đã tích hợp tính năng tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh thông tin online. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Người dân sử dụng máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet, truy cập vào địa chỉ chính thức: dichvucong.bhxh.gov.vn.

Bước 2: Tại góc phải màn hình, chọn mục “Đăng nhập”. Người dân có thể lựa chọn một trong hai phương thức đăng nhập tiện lợi là sử dụng tài khoản VssID (mã số BHXH và mật khẩu) hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID (mức độ 2).

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện cá nhân, hãy nhấp chọn mục “Kê khai hồ sơ”; chọn cơ quan BHXH tương ứng với nơi quá trình tham gia đang bị thiếu hoặc nơi người lao động đang tham gia đóng. Tại ô tìm kiếm (biểu tượng kính lúp), nhập mã thủ tục 608a (cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin).

Bước 4: Khi thủ tục 608a hiển thị trên màn hình, tại cột “Kê khai”, người dân nhấp vào biểu tượng tờ văn bản/đơn từ để mở form phiếu yêu cầu điều chỉnh.

Bước 5: Kê khai nội dung điều chỉnh và đính kèm bằng chứng. Tại mục [18] Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: Ghi rõ ràng, chi tiết nội dung cần bổ sung. Ví dụ: "Đề nghị kiểm tra và cập nhật quá trình tham gia BHXH còn thiếu từ tháng 01-2016 đến tháng 12/2020 tại Công ty X (tỉnh Đồng Nai) vào tổng thời gian đóng trên VssID."

Tiếp đó, chụp ảnh hoặc quét (scan) các giấy tờ chứng minh như: Tờ rời sổ BHXH giấy, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng, bảng lương hoặc sổ bảo hiểm cũ để cơ quan BHXH làm căn cứ đối soát nhanh hơn.

Bước 6: Sau khi hoàn tất điền thông tin và đính kèm tệp, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu. Kiểm tra mã OTP gửi về email hoặc số điện thoại đã đăng ký tài khoản BHXH. Nhập chính xác mã OTP vào hệ thống và nhấn Xác nhận/Gửi hồ sơ để hoàn thành thủ tục.