Phải làm gì khi phát hiện bị mạo danh đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh?

Theo cơ quan thuế, hiện nay, nhiều công dân đã phản ánh về tình trạng bị kẻ xấu giả mạo thông tin cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Hành vi mạo danh này gây ra nhiều hệ lụy pháp lý và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền cũng như lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Trước tình hình này, cơ quan Thuế khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, cần chủ động thực hiện việc phản ánh theo hai hướng xử lý song song: Trình báo cơ quan Công an đồng thời gửi phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

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Theo hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội, khi liên hệ với cơ quan Công an, người dân cần cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan; thời điểm phát hiện vụ việc; cùng các giấy tờ, tài liệu có liên quan hiện có (nếu có).

Công dân cần đề nghị cơ quan Công an tiếp nhận, xác minh việc sử dụng trái phép thông tin cá nhân; đồng thời lưu giữ thông tin hoặc giấy xác nhận tiếp nhận của cơ quan Công an để tiện theo dõi quá trình xử lý.

Cùng với đó, công dân cũng cần gửi văn bản phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để rà soát hồ sơ. Đối với doanh nghiệp thì gửi văn bản phản ánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; Đối với hộ kinh doanh thì gửi văn bản phản ánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã.

Nội dung phản ánh cần đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ đăng ký và phối hợp xác minh các nội dung có dấu hiệu giả mạo. Trong trường hợp chưa có văn bản chính thức xác định giả mạo, người dân cần nêu rõ dấu hiệu nghi vấn và cung cấp các tài liệu hiện có để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét, đề nghị xác minh theo quy định.

Để chủ động phòng ngừa rủi ro bị giả mạo thông tin cá nhân, Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người dân thực hiện 5 giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất: Thường xuyên tra cứu trên eTax Mobile: Kiểm tra thông tin thuế cá nhân định kỳ trên ứng dụng eTax Mobile, kể cả khi chưa từng tham gia hoạt động kinh doanh.

Thứ hai: Kiểm tra dữ liệu sớm, nhất là trước khi xuất cảnh: Chủ động kiểm tra tra soát dữ liệu thuế từ sớm, đặc biệt trước khi có kế hoạch ra nước ngoài; liên hệ ngay cơ quan Thuế khi có thông báo hoặc dữ liệu bất thường.

Thứ ba: Tuyệt đối không cho mượn, thuê hay mua bán giấy tờ cá nhân: Không cho mượn, cho thuê, mua bán giấy tờ tùy thân hoặc thông tin cá nhân để người khác đứng tên thành lập hay vận hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thứ tư: Bảo vệ tài khoản điện tử và mã OTP: Tăng cường bảo mật tài khoản VNeID, tài khoản thuế điện tử, tài khoản ngân hàng, chữ ký số và mã OTP.

Thứ năm: Cảnh giác với đường dẫn lạ và yêu cầu chuyển tiền: Không cài đặt ứng dụng từ đường dẫn lạ; tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu chưa được xác thực.

Cơ quan thuế cũng lưu ý thêm: Đối với người thực sự có hoạt động kinh doanh: Cần hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo đúng quy định.

Đối với người phản ánh bị mạo danh: Cần được hướng dẫn chi tiết trong việc xác minh hồ sơ nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.