Phải ký giấy vay nợ trước khi ngồi ghế giám đốc ở Cây xanh Công Minh

Như VietNamNet đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, tháng 2/2002, Nguyễn Công Minh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Sinh vật cảnh và giống cây trồng Công Minh, do ông Minh làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cây giống tại tỉnh Bình Phước.

Đến tháng 10/2008, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty TNHH Cây xanh Công Minh. Từ năm 2015, ông Minh chuyển hướng hoạt động sang nhận thầu thi công các dự án trồng, chăm sóc cây xanh và tuyển thêm nhân sự.

Ngày 26/2/2016, để có thời gian đi ngoại giao, tìm kiếm dự án, Nguyễn Công Minh bàn bạc, làm thủ tục giao Lê Thị Hòa làm giám đốc công ty, thuận lợi cho việc ký các hồ sơ pháp lý khi ông Minh đi công tác.

Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động của công ty vẫn do ông Minh chỉ đạo, điều hành. Từ Bình Phước, doanh nghiệp từng bước mở rộng địa bàn sang nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: Bộ Công an

Năm 2017, ông Minh mở rộng hoạt động tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, TPHCM, Long An và các địa bàn khác. Đến năm 2019, ông tiếp tục phân công nhân sự phụ trách phát triển thị trường tại các khu vực Bắc miền Trung, Tây Nguyên, Trung miền Trung và miền Bắc.

Nhân viên đứng tên giám đốc, công ty do người khác quản lý

Để có nhiều pháp nhân tham gia đấu thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, Nguyễn Công Minh trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo nhân sự tuyển người, thành lập công ty mới hoặc mua lại các pháp nhân đã có ngành nghề phù hợp.

Cáo trạng xác định, khi được tuyển vào làm việc trong hệ thống, nhân viên phải nộp giấy tờ cá nhân, bằng cấp và chứng chỉ nghề để bộ phận tuyển dụng sử dụng làm hồ sơ thành lập công ty. Sau đó, họ được giao đứng tên đại diện theo pháp luật của một hoặc nhiều công ty trong hệ thống.

Các công ty này không có trụ sở làm việc, không có nhân sự hoạt động thực tế. Dù đứng tên giám đốc, những người được giao chức vụ không trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh. Việc quản lý, sử dụng tài chính, con dấu và tài khoản công ty do Ban pháp lý khu vực đảm nhiệm.

Đáng chú ý, khi được giao làm giám đốc, các nhân viên phải ký giấy vay nợ Nguyễn Công Minh với số tiền tương ứng vốn góp ghi trong giấy đăng ký kinh doanh. Họ còn phải ký khống giấy chuyển nhượng công ty để ông Minh hoặc giám đốc khu vực sử dụng khi cần chuyển giao cho người khác.

Theo cáo trạng, đến tháng 6/2023, Nguyễn Công Minh cùng các nhân sự phát triển được hệ thống gồm 60 công ty có tư cách pháp nhân độc lập tại 38 tỉnh, thành phố trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Dùng nhiều công ty làm “quân xanh” đấu thầu

Cáo trạng nêu, hệ thống công ty của Nguyễn Công Minh tham gia đấu thầu bằng nhiều phương thức, trong đó phổ biến là sử dụng nhiều công ty trong cùng hệ thống cùng dự thầu một dự án. Các công ty này thi công độc lập trên hồ sơ, nhưng có doanh nghiệp đóng vai trò “quân xanh”, tạo điều kiện cho một công ty khác trong hệ thống trúng thầu.

Cơ quan công tố xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh đã chỉ đạo, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu và gian lận trong đấu thầu tại 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Tổng giá trị các hợp đồng được xác định là hơn 3.962 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng. Cáo trạng xác định ông Nguyễn Công Minh hưởng lợi cá nhân hơn 264 tỷ đồng.