Phải đổi mới tư duy về đầu tư, quản lý thiết chế văn hóa để phát huy giá trị công trình

Tại phiên họp giải trình có 15 đại biểu với 18 lượt trao đổi; 15 lượt trả lời của lãnh đạo các sở, ban, ngành và trả lời của Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đây là nguồn dữ liệu phục vụ công tác thẩm tra các dự án, quá trình xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, cũng như hoạt động chất vấn tại các kỳ họp.

Sớm hoàn thiện mô hình phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp

Phát biểu bế mạc phiên họp giải trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá, các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung trao đổi, yêu cầu giải trình những vấn đề nổi lên qua giám sát và đang được cử tri, nhân dân quan tâm. Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành, xã, phường và đơn vị liên quan đã trực tiếp giải trình, làm rõ nhiều nội dung đại biểu trao đổi; phân tích nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương phát biểu bế mạc phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Qua phiên họp giải trình có thể khẳng định, thời gian qua, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nguồn lực đáng kể cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Hệ thống thiết chế từ thành phố đến cơ sở từng bước được củng cố; nhiều công trình được đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp; các cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện; hoạt động văn hóa, thể thao cơ bản được duy trì, phục vụ nhu cầu của nhân dân...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cho thấy hiệu quả đầu tư, quản lý và khai thác hệ thống thiết chế vẫn chưa đồng đều, có mặt chưa tương xứng với nguồn lực và tài sản thành phố đã đầu tư; việc phân định giữa quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động ở một số nơi chưa rõ. Cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa còn vướng mắc...

Quang cảnh phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố. Ảnh: Văn Tuyến

Từ kết quả giám sát và phiên giải trình, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tổ chức lại mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao trên cơ sở Quy hoạch Thủ đô; thống kê số lượng, đánh giá hiện trạng, công năng, phạm vi phục vụ, tần suất sử dụng và hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở đó, phân loại rõ công trình cần đầu tư mới; cải tạo, nâng cấp; bổ sung trang thiết bị, điều chỉnh công năng; công trình có thể sử dụng chung. Nguồn lực phải tập trung vào nơi thực sự cần, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp, hiệu quả thấp. Với dự án đầu tư, ngay từ giai đoạn chuẩn bị phải xác định đơn vị tiếp nhận, mô hình quản lý, nhân lực, kinh phí vận hành, bảo trì và phương án khai thác.

Cần sớm hoàn thiện mô hình quản lý phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; phân định rõ quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động; xác định trách nhiệm của thành phố, sở chuyên ngành và UBND xã, phường.

Đại biểu Hoàng Thị Tú Anh, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tham gia phiên giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với công trình quy mô lớn trước đây thuộc cấp huyện, nay giao xã, phường quản lý, cần có phương án phù hợp; nghiên cứu cơ chế điều phối, sử dụng chung và tổ chức chương trình cấp thành phố, liên địa bàn đối với công trình có khả năng phục vụ liên xã, liên phường.

Tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả khai thác, sử dụng thiết chế

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả khai thác, sử dụng thiết chế. Đánh giá phải dựa vào tần suất, công suất khai thác, số người được phục vụ, chất lượng hoạt động và mức độ đáp ứng nhu cầu người dân, không chủ yếu dựa vào số lượng công trình, số hoạt động.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; mở rộng thời gian, đối tượng, phạm vi phục vụ; tăng cường liên kết, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Tháo gỡ vướng mắc về khai thác tài sản công, định mức, đơn giá, giao nhiệm vụ, đặt hàng, cơ chế tự chủ; huy động nguồn lực xã hội công khai, minh bạch, đúng quy định, không làm thay đổi mục tiêu phục vụ cộng đồng.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Hương, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp. Ảnh: Văn Tuyến

Thành phố cũng cần có chính sách quan tâm nâng tầm các thiết chế văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Có kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp và đổi mới quản trị, khai thác, đặt trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Đồng thời, xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài, tăng trách nhiệm người đứng đầu. Với công trình sử dụng chưa hiệu quả, sai công năng; vướng mắc về đất đai, tài sản công, liên doanh, liên kết và các đề án chậm hoàn thiện, phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Những tồn tại đã kéo dài, qua thanh tra, kiểm tra hoặc nhiều lần kiến nghị không tiếp tục dừng ở rà soát, báo cáo mà phải có phương án, thời hạn cụ thể.

Đại biểu HĐND thành phố nêu câu hỏi tại phiên họp giải trình. Ảnh: Văn Tuyến

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố triển khai các kiến nghị tại báo cáo giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; cụ thể hóa ngay các cam kết tại phiên giải trình thành nhiệm vụ, tiến độ, kết quả. Việc giải quyết được ngay phải làm ngay, việc cần thời gian phải có lộ trình, những vướng mắc cơ chế, chính sách phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Trần Thế Cương nhấn mạnh, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới, tư duy về đầu tư và quản lý thiết chế văn hóa cũng phải đổi mới tương ứng. Việc đầu tư phải để công trình hoạt động hiệu quả, phát huy được giá trị của tài sản, hướng đến nhu cầu và sự thụ hưởng của nhân dân. Kết quả cuối cùng phải được đo bằng sự chuyển biến thực tế tại các thiết chế và bằng mức độ người dân được tiếp cận, tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng tốt hơn. "Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện", đồng chí Trần Thế Cương cho biết.