Phái đoàn Wallonie-Bruxelles: Dấu ấn 30 năm hợp tác hiệu quả từ sự tin cậy lẫn nhau

Vào ngày 2-3/10/2026, Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ (B.Fest 2026) lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ninh. (Ảnh: DSQ)

Là đại diện ngoại giao duy nhất của Wallonie-Bruxelles trong khu vực ASEAN, suốt 30 năm hiện diện tại Việt Nam (1996-2026), Phái đoàn đã phát huy vai trò cầu nối hiệu quả khi phối hợp triển khai hơn 900 dự án hợp tác học thuật, khoa học và văn hóa, cấp hơn 1.000 suất học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và thực hiện hơn 2.000 lượt trao đổi chuyên gia song phương.

Ba thập kỷ bền bỉ đồng hành

Ba mươi năm về trước, vào năm 1996, Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp đã thành lập Phái đoàn đại diện tại Việt Nam, trong những ngày hai bên đang chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7.

Dẫu khoảng cách địa lý xa xôi vạn dặm, hai bên đã thể hiện quyết tâm xây dựng một mối quan hệ tin tưởng bền vững, nhiều tiềm năng phát triển.

Quầy thông tin Bỉ tại Ngày Hội Giáo dục châu Âu 2026, Hà Nội ngày 10/10/2026. (Ảnh: DSQ)

Rồi theo năm tháng, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles trở thành Cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của vùng Wallonie-Bruxelles trong toàn khối ASEAN.

Trong ba thập kỷ qua, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và các đối tác Việt Nam đã cùng nhau hỗ trợ nhiều thế hệ giáo viên, biên phiên dịch được đào tạo tiếng Pháp; cùng xây dựng một mạng lưới y học gia đình đang góp phần nâng cao sức khỏe của nhiều gia đình Việt Nam; cùng thực hiện các chương trình hợp tác đại học, nghiên cứu khoa học.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam phát biểu trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Phái đoàn ngày 25/9/2026. (Ảnh: Đình Toán)

Ở góc độ văn hóa, hàng năm Phái đoàn mang đến những Festival Âm nhạc, Liên hoan Nghệ thuật múa, những Liên hoan Phim mang thương hiệu Wallonie-Bruxelles, cùng những bộ phim tài liệu từng làm rung động khán giả Hà Nội và nhiều thành phố khác.

Ông Pierre Du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam khẳng định những thành quả đó sẽ không thể có được nếu thiếu sự đồng hành bền bỉ của các đối tác Việt Nam, những người đã sát cánh, bồi đắp và không ngừng truyền cảm hứng cho hành trình hợp tác trong suốt 30 năm qua.

Nhìn nhận lại hành trình đó, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt nhận định năm 1996, Việt Nam bước vào công cuộc Đổi Mới được 10 năm, chưa hội nhập sâu vào mạng lưới thương mại và kinh tế khu vực. Vào thời điểm đó, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp, là một trong những đối tác hợp tác phát triển song phương với Vương quốc Bỉ - và chính vị thế đó cũng in đậm dấu ấn lên các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles thời bấy giờ.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt. (Ảnh: Đình Toán)

“Ba thập kỷ sau, với tốc độ tăng trưởng hàng năm liên tục đạt 6 đến 7% trong suốt cả giai đoạn, nền kinh tế quốc gia tăng trưởng gấp đôi sau mỗi 10 năm, Việt Nam hôm nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Đất nước các bạn đã vươn mình trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, và các mối quan hệ đối tác đa dạng giữa Wallonie-Bruxelles và Vương quốc Bỉ với Việt Nam cũng đã chuyển mình theo hướng bình đẳng, cùng có lợi, đồng thời ngày càng mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới,” Đại sứ Bỉ nhận định.

Với Đại sứ Pieter Leenknegt, tại Việt Nam, các tỉnh, thành với những nét đặc sắc của địa phương, những nét văn hóa dân gian, các dân tộc thiểu số cùng những truyền thống riêng biệt, cũng chính là minh chứng sống động cho sự đa dạng và giàu có về văn hóa mà Bỉ luôn mong muốn được giao lưu, và cùng nhau tạo nên những giao thoa văn hóa mới.

Đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số và sáng tạo

Đề cập những định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Pierre Du Ville cho rằng việc giải quyết các thách thức như chuyển đổi môi trường và năng lượng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo thế hệ tương lai, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, xây dựng và phát triển nền kinh tế vững mạnh, bền vững sẽ trở nên khả thi hơn khi các bên cùng đồng hành.

“Việt Nam, với sức trẻ, sự năng động và tinh thần cởi mở, chính là người bạn đồng hành mà Wallonie mong cầu, và chúng tôi cũng luôn hy vọng tiếp tục là một người bạn hữu ích của dân tộc này,” ông Pierre Du Ville bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. (Ảnh: Đình Toán)

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá 30 năm hiện diện của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam là một dấu mốc đáng trân trọng. Phái đoàn là một đối tác tích cực và đáng tin cậy, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, cũng như với Vương quốc Bỉ.

Văn hóa tiếp tục là một trong những lĩnh vực hợp tác chính và không ngừng phát triển. Từ các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, văn học đến các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia, nhiều thế hệ nghệ sỹ, nhà làm phim và chuyên gia văn hóa đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng sáng tạo. Qua đó, văn hóa trở thành cầu nối, đưa người dân hai bên đến gần nhau hơn.

Hai sự kiện do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Sân khấu và Nghệ thuật trình diễn "Đồng cam cộng hưởng" lần thứ nhất tại Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông hoan nghênh vai trò ngày càng tăng của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles trong việc đưa Việt Nam đến gần hơn với các đối tác châu Âu và cộng đồng nói tiếng Pháp, đặc biệt thông qua sự tham gia tích cực của Phái đoàn trong Mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu (EUNIC) và Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Cơ quan nói tiếng Pháp (GADIF).

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số ngày càng được coi trọng. Đây cũng là những lĩnh vực Wallonie-Bruxelles có nhiều thế mạnh và kinh nghiệm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, không chỉ kế thừa những thành quả của 30 năm qua mà còn cùng xây dựng những sáng kiến mới, thiết thực và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Qua đó, quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles tiếp tục phát triển năng động, bền vững, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bỉ, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ và châu Âu.

“Tôi tin rằng, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa và tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo; bảo tồn và nâng cao giá trị di sản trong thời đại kỹ thuật số; điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; cũng như đào tạo và phát triển tài năng trẻ,” Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ./.

Hoạt động của gian hàng Bỉ tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội vừa qua.