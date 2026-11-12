Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chúc mừng 73 năm Ngày Độc lập và Ngày thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt thăm và chúc mừng Đại sứ Chhea Keo, Trưởng Phái đoàn Thường trực Campuchia tại Liên hợp quốc. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Trong không khí thân tình hữu nghị, hai Đại sứ cùng điểm lại lịch sử đấu tranh giành độc lập của các dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó ba nước Đông Dương cùng kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc, vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Hai bên khẳng định Việt Nam và Campuchia đã và đang dành cho nhau sự ủng hộ, hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ Campuchia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Hai Đại sứ nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

Các đại biểu chụp ảnh chung. (Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chúc Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sẽ diễn ra tại Phnom Penh từ ngày 15-16/11, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp tích cực của Campuchia trong hợp tác khu vực và quốc tế.

(theo Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc)