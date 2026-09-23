Phái đoàn Trung ương GHPGVN thăm Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Liên minh Phật giáo Lào

Phái đoàn Trung ương GHPGVN do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn; cùng đi có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào; cùng chư tôn đức Văn phòng Trung ương GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trò chuyện cùng ông Laopaosong Navongxay, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến lãnh đạo Mặt trận; đồng thời trân trọng mời ông Phó Chủ tịch tham dự Lễ tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Điều phối và Hợp tác GHPGVN tại Lào, diễn ra vào ngày 24-9.

Trưởng lão Hòa thượng cũng mong Chính phủ và Mặt trận Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào thuận lợi trong các hoạt động Phật sự; đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào ổn định, phát triển đời sống.

Quang cảnh buổi thăm

Đáp lời, ông Laopaosong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước gửi lời vấn an sức khỏe đến chư tôn đức và bày tỏ vui mừng được đón tiếp phái đoàn.

Nhắc đến nền tảng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo Lào như Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane vun đắp, ông bày tỏ mong muốn tình hữu nghị giữa hai nước tiếp tục được gìn giữ, phát triển bền chặt.

Biết tin Lễ tổng kết hoạt động Phật sự của Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào diễn ra ngày 24-9, ông Laopaosong Navongxay cho biết sẽ sắp xếp tham dự, qua đó tìm hiểu những kết quả hoạt động của Ban trong thời gian qua.

Lưu niệm tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Cùng ngày, phái đoàn Trung ương GHPGVN đến thăm Văn phòng Trung ương Liên minh Phật giáo Lào.

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Athipatay Naytryjit, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; chư vị giáo phẩm Trung ương Liên minh Phật giáo Lào; ông Bounthavy Phonethasine, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo và Dân tộc, Văn phòng Chính phủ Lào.

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN thăm Văn phòng Trung ương Liên minh Phật giáo Lào

Thay mặt phái đoàn, Thượng tọa Thích Đức Thiện gửi lời vấn an đến chư vị giáo phẩm Liên minh Phật giáo Lào; đồng thời đề cập một số nội dung hợp tác giữa hai Giáo hội đang trong quá trình triển khai.

Thượng tọa bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục cởi mở trao đổi kinh nghiệm, cùng tháo gỡ những khó khăn để các chương trình Phật sự chung ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo hai nước.

Chư tôn đức Phật giáo Việt Nam và Lào trao đổi các chương trình hợp tác, thúc đẩy hoạt động Phật sự gắn bó giữa hai nước

Đề cập lĩnh vực giáo dục, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết hai Giáo hội đã có định hướng liên kết giữa các cơ sở đào tạo Phật học của Việt Nam và Lào.

“Thời gian tới, các cơ sở đào tạo Phật học tại Việt Nam, không chỉ các Học viện Phật giáo VN mà cả các trường Cao - Trung cấp Phật học, đều sẵn sàng tạo điều kiện để Tăng sinh Lào sang học tập; qua đó tăng cường trao đổi kiến thức, giao lưu văn hóa và góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Thượng tọa Athipatay Naytryjit nhận quà lưu niệm từ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Đáp lời, Thượng tọa Athipatay Naytryjit bày tỏ vui mừng trước định hướng tăng cường hợp tác giáo dục, đặc biệt là việc trao đổi Tăng Ni sinh giữa hai nước.

Theo Thượng tọa, từ năm 2023, hai Giáo hội đã có những trao đổi bước đầu về việc tạo điều kiện cho Tăng Ni sang học tập tại Việt Nam và Lào, tuy nhiên việc triển khai chưa được thúc đẩy mạnh.

Thượng tọa bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, thông qua các chương trình hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực Phật giáo, những nội dung hai bên đã trao đổi sẽ từng bước được triển khai và hoàn thiện.

Lưu niệm tại Văn phòng Trung ương Liên minh Phật giáo Lào

Thượng tọa Athipatay Naytryjit cũng chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ trong các hoạt động Phật giáo. Theo đó, tại Hội nghị Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia dự kiến tổ chức tại Lào, công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ được nghiên cứu ứng dụng nhằm hỗ trợ công tác quản lý, kết nối và phối hợp các hoạt động Phật sự giữa các bên.

Được biết, ngày mai (24-9), Lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào sẽ diễn ra tại chùa Phật Tích, Thủ đô Viêng Chăn.