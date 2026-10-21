Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo tờ Kyiv Post, ngày 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi đã gặp phái đoàn của tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, trong bối cảnh Kiev đối mặt tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot. Phái đoàn do ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận hàng không của Lockheed Martin, dẫn đầu.

Cuộc gặp diễn ra khi Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào Kiev cùng nhiều khu vực khác của Ukraine, đặt hệ thống phòng không nước này trước sức ép lớn. Lockheed Martin là nhà sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3, loại đạn được sử dụng trong hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga. Tập đoàn này cũng ủng hộ việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Ukraine càng gây thêm sức ép đối với năng lực phòng không của Kiev. Theo các quan chức và sĩ quan quân đội Ukraine được báo Kyiv Independent dẫn lời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vẫn chưa phê duyệt việc chuyển giao một lô tên lửa Patriot đáng kể cho Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Khmara và ông Drapatyi đã thảo luận với phái đoàn Lockheed Martin về “tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung vũ khí ổn định và tăng cường hợp tác trong thời gian tới”.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở rộng nguồn cung tên lửa đánh chặn PAC-3 nhằm ứng phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Nga, theo Bộ Quốc phòng Ukraine.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng có lợi với Lockheed Martin trong nhiều năm tới”, Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên Telegram, đồng thời khẳng định Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu thực tế để cùng phát triển các giải pháp quốc phòng hiệu quả hơn trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Hai ngày trước đó, Tổng thống Ukraine, Zelensky cũng đã gặp phái đoàn Lockheed Martin tại Kiev. Ông cho biết hai bên thể hiện sẵn sàng tăng cường hợp tác, trong đó có việc củng cố năng lực phòng không của Ukraine.

Vì sao Ukraine khó bổ sung tên lửa Patriot?

Patriot là một trong những hệ thống phòng không chủ chốt của Ukraine trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo Nga. Tuy nhiên, Kiev không chỉ gặp khó khăn trong việc nhận thêm tên lửa đánh chặn mà còn chịu tác động từ tình trạng nguồn cung hạn chế trên toàn cầu.

Theo Reuters, Lockheed Martin đã đạt thỏa thuận kéo dài 7 năm với Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tháng 1/2026 nhằm nâng sản lượng tên lửa PAC-3 từ khoảng 600 lên 2.000 quả mỗi năm. Mục tiêu này phản ánh nhu cầu tăng mạnh từ Mỹ và các nước đồng minh, nhưng việc mở rộng công suất cần thời gian mới có thể tạo ra nguồn cung bổ sung đáng kể.

Một hướng đi khác là cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, dù Tổng thống Donald Trump từng phát tín hiệu ủng hộ cấp phép, các chi tiết về công nghệ, địa điểm sản xuất và chuỗi cung ứng vẫn cần được giải quyết. Theo Defense News, Lockheed Martin đang cân nhắc khả năng hợp tác sản xuất tại châu Âu, trong đó có phương án phối hợp với doanh nghiệp Đức, thay vì lập cơ sở ngay tại Ukraine trong điều kiện chiến sự.

Tình trạng thiếu hụt càng trở nên cấp bách khi các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga tiếp tục gây sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine. Tờ Washington Post ngày 15/10 cho biết kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine đã xuống mức rất thấp. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 20/10 thừa nhận một lô tên lửa dự kiến chuyển cho Ukraine theo cơ chế PURL có thể chưa được bàn giao, nhưng bác bỏ nhận định rằng sự chậm trễ này xuất phát từ động cơ chính trị