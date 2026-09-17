Phái đoàn Liên hợp quốc báo cáo về hai cuộc không kích gây tranh cãi của Mỹ ở Iran

Báo cáo của Phái đoàn Điều tra Quốc tế Độc lập về Iran dự kiến được trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva. Báo cáo xem xét hai diễn biến chính gồm các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran kể từ tháng 2 và cách chính quyền Iran ứng phó với làn sóng biểu tình bắt đầu từ cuối tháng 12.

Các chuyên gia Liên hợp quốc cho biết họ có cơ sở hợp lý để tin rằng lực lượng Mỹ chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào Trường tiểu học Shajareh Tayyebeh tại thành phố Minab, miền nam Iran. Theo các quan chức Iran, hơn 150 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó khoảng 120 người là học sinh.

Các nhân viên cứu hộ và người dân xung quanh trường học sau vụ tấn công. Ảnh: CC/Wiki

Phái đoàn cho rằng đây là một cuộc tấn công bừa bãi, gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự, qua đó cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế.

Theo báo cáo, Mỹ đã dựa vào thông tin tình báo cho rằng một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran có mặt tại địa điểm này. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ không xác minh đầy đủ thông tin trước khi tiến hành cuộc tấn công.

Các nhà điều tra cho rằng việc không cập nhật thông tin tình báo và không xác nhận tòa nhà có phải mục tiêu quân sự hay không vượt quá mức bất cẩn thông thường. Theo đánh giá của phái đoàn, Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công dù nhận thức được nguy cơ đáng kể rằng mục tiêu là một cơ sở dân sự.

Các chuyên gia Liên hợp quốc cho biết trường học là một công trình dân sự dễ nhận biết và họ không tìm thấy bằng chứng cho thấy cơ sở này được sử dụng cho mục đích quân sự.

Phái đoàn đưa ra đánh giá tương tự đối với cuộc tấn công nhằm vào một trung tâm thể thao ở Lamerd. Vụ tấn công gây thiệt hại cho các khu dân cư và một trường học gần đó, đồng thời khiến 22 dân thường thiệt mạng hoặc bị thương.

Báo cáo kết luận đây cũng là một cuộc tấn công bừa bãi và cấu thành tội ác chiến tranh. Dù vậy, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ hồi tháng 3 tuyên bố lực lượng Mỹ không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào thành phố Lamerd trong ngày xảy ra vụ việc.