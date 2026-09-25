Phái đoàn lãnh đạo GHPGVN thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Quang cảnh buổi thăm

Có mặt trong phái đoàn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào cùng chư tôn đức Văn phòng I.

Tiếp phái đoàn có ông Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào cùng cán bộ Đại sứ quán.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tặng quà lưu niệm đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

Tại buổi gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng được đón chư tôn đức Trung ương GHPGVN; đồng thời chúc mừng Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào tổ chức thành công Lễ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại sứ cho biết thời gian qua, cơ quan đại diện Việt Nam đã tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt và Tăng Ni đang sinh sống, hành đạo tại Lào, nhất là các thủ tục về cư trú; phối hợp tạo điều kiện để các chùa tổ chức sinh hoạt tôn giáo, giao lưu văn hóa và hoạt động cộng đồng.

Gần đây, cơ quan đại diện Việt Nam cũng hỗ trợ các thủ tục liên quan đến xây dựng chùa Hữu Nghị tại Xiêng Khoảng. Tại đây, tháng 4-2026 đã diễn ra Lễ hội Đại đoàn kết tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam.

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN cùng Đại sứ Nguyễn Minh Tâm thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sự quán Việt Nam tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đề cập việc trùng tu chùa Phật Tích - Viêng Chăn đang dần hoàn thiện; đồng thời trao đổi, tư vấn việc thiết lập không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thân Souphanouvong và Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại chùa.

Thay mặt phái đoàn GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng cán bộ Đại sứ quán thời gian qua đã quan tâm, hỗ trợ Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào, Tăng Ni và cộng đồng người Việt.

Chụp hình lưu niệm

Trưởng lão Hòa thượng mong Đại sứ quán tiếp tục đồng hành, hỗ trợ xúc tiến những công việc còn đang triển khai; đồng thời góp phần chăm lo đời sống bà con người Việt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trước đó cùng ngày, phái đoàn Trung ương GHPGVN đã tham dự Lễ tổng kết công tác Phật sự và công bố nhân sự Ban Điều phối và Hợp tác Phật giáo VN tại Lào nhiệm kỳ 2026-2031, tại chùa Phật Tích - Viêng Chăn.