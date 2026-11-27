Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Tham dự đoàn viếng tang có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Thị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Minh - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị giáo phẩm chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư vị giáo phẩm, toàn Ban Trị sự và Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc đã thành kính dâng hương, tưởng niệm và truy tán công hạnh của Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng môn phái, viện chủ tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

Với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, chư vị giáo phẩm và toàn thể đại chúng đã đồng tụng Bát-nhã tâm kinh, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch cao đăng thượng phẩm.

Chư tôn đức cũng đã thọ tâm tang, hữu nhiễu kim quan kính bái biệt một vị giáo phẩm gắn bó với Phật giáo miền Nam, đặc biệt là với Sài Gòn - TP.HCM từ năm 1954 cho đến nay.

Tập thể Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cao đăng thượng phẩm

Hòa thượng Thích Lệ Trang thay mặt phái đoàn viết sổ tang lưu niệm, tôn vinh công đức của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp qua câu đối bằng chữ Hán.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Hòa thượng Trưởng ban và Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, bày tỏ niềm xúc động trước tình pháp lữ Đại thừa cũng như niềm tôn kính đối với Đức Trưởng lão Hòa thượng Ân sư tân viên tịch.

Hữu nhiễu kim quan tiễn biệt vị giáo phẩm gần trọn một thế kỷ đóng góp cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội TP.HCM nói riêng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp là vị tôn túc lãnh đạo tinh thần của tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm, nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam nước ta. Ngài đặc biệt gắn bó với các Phật sự của Giáo hội, được cung thỉnh vào Hội đồng Chứng minh, suy tôn đảm nhiệm Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh.

Thượng tọa Thích Thanh Phong thay mặt môn đồ pháp quyến cảm tạ

Với uy tín, đạo cao đức trọng, ngài là một trong những vị giáo phẩm được Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cung thỉnh vào ngôi vị chứng minh cho các Đại lễ, sự kiện lớn, các Tăng sự quan trọng như Đại giới đàn, An cư kiết hạ, các khóa huân tu của chư Tăng cũng như các hoạt động của Giáo hội.

Cuộc đời gần một thế kỷ, ngài đã viên tịch tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp, để lại sự kính tiếc trong Tăng Ni, Phật tử của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Hòa thượng Thích Lệ Trang viết sổ tang lưu niệm

Tang lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao của GHPGVN, từ ngày 25 đến 29-11-2026. Trong những ngày qua, nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, Giáo hội các cấp, các hệ phái, đơn vị và nhiều cá nhân đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang, phân ưu cùng môn đồ pháp quyến về sự mất mát lớn lao này.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kính viếng, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại tổ đình Vĩnh Nghiêm