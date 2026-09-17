Phải đo được chính xác văn hóa đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng GDP

Đây là chương trình làm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28/2026/QH16, ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định: "Trong một thời gian dài, chúng ta nói nhiều đến văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của phát triển. Điều đó hoàn toàn đúng và phải tiếp tục khẳng định. Nhưng trong giai đoạn mới, dừng ở đó là chưa đủ. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã giao chỉ tiêu: Đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia; đến năm 2045 đóng góp khoảng 9% GDP. Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển yêu cầu văn hóa Việt Nam phải trở thành lợi thế trong hoạt động kinh tế, xã hội và đối ngoại".

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về phát huy vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

"Thứ nhất, về chuyển mạnh từ "phát triển văn hóa" sang "phát triển bằng văn hóa". Trước đây chúng ta đầu tư cho phát triển văn hóa, nhưng bây giờ chúng ta phải phát triển bằng văn hóa, tức là phát triển kinh tế bằng văn hóa. Thực sự coi văn hóa ngang tầm với các lĩnh vực kinh tế - xã hội và coi văn hóa là một động lực tăng trưởng, một động lực phát triển của đất nước, là sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh. Cho nên chúng ta phải chuyển đổi tư duy, thực sự coi phát triển bằng văn hóa. Đây là những vấn đề rất quan trọng. Chúng ta phải có chính sách để đầu tư cho văn hóa. Cùng với việc đầu tư cho văn hóa, chúng ta phải tính đến việc khơi thông nguồn lực, tạo cơ chế để các nhà đầu tư khác tham gia vào đầu tư cho phát triển văn hóa. Đây vừa tạo ra động lực vừa tạo ra mục tiêu, nhưng chính là động lực cho tăng trưởng, phát triển đất nước", đồng chí Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, phải nhận diện và lượng hóa cho được đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng hai con số

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, phải nhận diện và lượng hóa cho được đóng góp của văn hóa đối với tăng trưởng hai con số. Do đó, phải xây dựng được hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa.

"Xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa – đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chúng ta xây dựng được hệ thống đo lường này mới có cơ sở để nâng tầm quan trọng của từng lĩnh vực và có cơ sở để đầu tư ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, không tổ chức dàn trải. Chúng ta đánh giá hết được mới thấy được hiệu quả của đầu tư, mới nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và của nhân dân. Về Bộ chỉ số đo lường quốc gia, tôi đề nghị Bộ VH,TT&DL sớm hoàn thiện để báo cáo Ban Chỉ đạo trong thời gian sớm nhất và triển khai thực hiện", theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, khi đã có chỉ tiêu và lượng hóa, cần phải có lộ trình, có kế hoạch thực hiện cụ thể. Cùng với đó, cần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, trọng tâm là ban hành chính sách và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, khi đã có chỉ tiêu và lượng hóa, cần phải có lộ trình, có kế hoạch thực hiện cụ thể.

"Cụ thể hóa chỉ tiêu 7% thành lộ trình, kế hoạch, sản phẩm theo từng ngành, từng năm của từng địa phương. Vấn đề rất cụ thể, nếu chúng ta có kế hoạch, có lộ trình cụ thể, có trách nhiệm cụ thể được giao thì mới quyết tâm phấn đấu thực hiện được, chứ không thể nói chung chung. Nói đến đầu tư phát triển, chúng ta vừa đầu tư vừa phải có cơ chế để thu hút, huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa. Như thế chúng ta phải có nguồn lực, kế hoạch, lộ trình thời gian cụ thể và kinh nghiệm từ các ban, bộ, ngành, địa phương thì mới đáp ứng được yêu cầu. Mỗi địa phương cũng phải lượng hóa được, xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu ở ngành gì, lĩnh vực gì để có sự đầu tư cụ thể, không thể nói chung chung", đồng chí khẳng định.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, phải xác định chuyển đổi số, dữ liệu và tài sản trí tuệ – làm đòn bẩy để tạo bước nhảy về quy mô. Tỉnh ủy, Thành ủy phải biến lợi thế văn hóa của địa phương thành chỉ tiêu tăng trưởng của địa phương. Báo chí, xuất bản, truyền thông vừa là ngành tạo ra giá trị trực tiếp, vừa là lực lượng lan tỏa giá trị. Đồng thời, phải đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, giữ vững bản sắc văn hóa trong hội nhập

Buổi làm việc đã nhận được 11 phát biểu tham luận tâm huyết, nghiêm túc, các ý kiến thẳng thắn, có số liệu, có chính kiến, cách tiếp cận trực diện về những vấn đề đã đặt ra trước đó từ đại biểu của các cơ quan, đại biểu các bộ, ngành, địa phương, góp phần hiện thực hóa tinh thần Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng về văn hóa; đưa văn hóa thực sự trở thành trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, góp phần xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.