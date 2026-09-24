Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia (thứ 3, từ trái sang) báo cáo tiến độ triển khai dự án tái định cư tại thôn Aching. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Sau khi kiểm tra tình hình sạt lở mặt bằng dân cư và công tác bố trí tái định cư phòng, chống thiên tai tại thôn Aching (xã Tây Giang), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Tây Giang là một trong những xã có số lượng hộ dân khá lớn sinh sống tại các khu vực sát núi, có nguy cơ sạt lở rất cao. Trước đây, trên địa bàn từng xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, để lại hậu quả rất lớn. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, trong mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo xã cần theo dõi, bám sát tình hình thời tiết. Đặc biệt là khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở cao, kịp thời sơ tán người dân khỏi những vùng nguy hiểm. Phải coi việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân là ưu tiên đặc biệt. Trong bối cảnh đó, việc di dời, di chuyển cần được triển khai một cách dứt khoát, đảm bảo người dân được an toàn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang lưu ý địa phương cần xây dựng lộ trình, đánh giá cụ thể những hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao để từng bước bố trí đến các khu tái định cư. Theo đó, những khu vực có quỹ đất phù hợp, địa hình an toàn, không tiếp giáp với núi cần được nghiên cứu mở rộng để xây dựng các khu tái định cư cho người dân.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang và đoàn công tác tặng quà động viên người dân thôn Aching. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo báo cáo của xã Tây Giang, địa phương đang triển khai khắc phục sạt lở tại 5 mặt bằng dân cư, trường học và đầu tư 1 mặt bằng tái định cư tại thôn Rabhượp, với tổng kinh phí 87 tỷ đồng. Đến ngày 22-9, đạt hơn 56% khối lượng, giải ngân 47 tỷ đồng. Xã cũng rà soát, đề xuất 12 dự án khu tái định cư giai đoạn 2026 - 2030. Tại thôn Aching, địa phương triển khai mặt bằng bố trí dân cư, kè chống sạt lở, tạo chỗ ở ổn định cho 61 hộ/280 nhân khẩu bị ảnh hưởng, dự kiến bố trí đất làm nhà trong tháng 10-2026.