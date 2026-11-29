Quy định về phân cấp xác định chủ thể có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý; danh mục vị trí chức danh xác lập thứ bậc, quan hệ tương đương giữa các chức danh; tiêu chuẩn chức danh tạo căn cứ cho quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ. Cách tổ chức này giúp giảm tình trạng mỗi khâu công tác cán bộ vận hành theo một hệ quy chiếu riêng, đồng thời tạo điều kiện rà soát đồng bộ khi tổ chức bộ máy hoặc thẩm quyền quản lý thay đổi.

Trong đó, Quy định số 07-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng tiêu chuẩn đối với 11 nhóm, 32 chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; đồng thời ban hành khung tiêu chuẩn để các cấp, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa theo phân cấp. Quy định số 06-QĐ/TU chuẩn hóa hệ thống vị trí chức danh, chức vụ lãnh đạo của thành phố theo 12 bậc, làm cơ sở xác định vị trí tương đương giữa các khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và cấp xã.

Nội dung tiêu chuẩn đã bổ sung các yêu cầu về năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, tổ chức thực hiện, trách nhiệm giải trình và kết quả công việc. Các địa phương, cơ quan, đơn vị và đảng ủy trực thuộc đã rà soát, cập nhật, ban hành tiêu chuẩn chức danh theo phân cấp, làm căn cứ thực hiện các khâu của công tác cán bộ.

Đến nay, 126 Đảng ủy xã, phường đều đã ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Khung tiêu chuẩn chức danh theo phân cấp và ban hành quy định hoặc kế hoạch đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thành phố xác định tiêu chuẩn chức danh không chỉ duy trì các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và kinh nghiệm công tác mà còn bổ sung rõ hơn năng lực tổ chức thực hiện, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị hiện đại, trách nhiệm giải trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cách tiếp cận này mở rộng tiêu chí từ điều kiện đầu vào sang năng lực thực thi và sản phẩm đầu ra, phù hợp với yêu cầu quản lý đội ngũ trong điều kiện phân cấp mạnh và khối lượng nhiệm vụ ở cấp cơ sở tăng lên.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị và đảng ủy trực thuộc của thành phố đã tổ chức rà soát, cập nhật, ban hành hoặc sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn chức danh theo phân cấp. Việc rà soát được đặt trong quan hệ với danh mục vị trí chức danh và mô hình tổ chức mới, qua đó tạo mặt bằng tiêu chuẩn chung trong toàn hệ thống chính trị thành phố, đồng thời cho phép từng ngành, lĩnh vực cụ thể hóa yêu cầu chuyên môn, nhưng không thấp hơn khung tiêu chuẩn chung.

Việc chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn được triển khai song song với xây dựng vị trí việc làm, khung năng lực và quản lý biên chế. Đây là cơ sở tiến tới quản trị đội ngũ cán bộ theo chuẩn quy trình: Chức năng, nhiệm vụ - khối lượng công việc - vị trí việc làm - khung năng lực - biên chế - cán bộ cụ thể - sản phẩm đầu ra; hạn chế tình trạng xác định biên chế hoặc bố trí nhân sự chủ yếu từ số người hiện có mà chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đúng tinh thần Kết luận số 131-KL/TW, thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Đảng bộ thành phố xác định, thực hiện các nhiệm vụ trên là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.