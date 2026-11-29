Chuỗi ba trận thua liên tiếp trước Sunderland, Leeds và Nottingham Forest không đơn thuần là một cú sảy chân nhất thời của Chelsea. Nó giống như nhát dao xé toạc lớp vỏ bọc che giấu những vấn đề về thể chất, tâm lý cho đến những toan tính chiến thuật rối rắm của huấn luyện viên Xabi Alonso, đội bóng thành London đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bản sắc nghiêm trọng.

Từ sự lép vế thể chất đến rạn nứt tâm lý

Xabi Alonso cần đưa Chelsea trở lại với chiến thắng trước khi quá muộn. Nguồn: Shutterstock

Sau mùa giải trước đầy biến động với vị trí thứ 10 cùng ba lần thay tướng, ban lãnh đạo Chelsea đặt trọn niềm tin vào Xabi Alonso để tái lập trật tự và đưa câu lạc bộ trở lại Champions League. Việc trao cho ông danh xưng "manager" thay vì "head coach", đồng thời chi kỷ lục 117 triệu bảng cho Morgan Rogers bên cạnh các cựu binh giàu kinh nghiệm như Emiliano Martínez, Danny Welbeck và Jordan Henderson, cho thấy giới chủ phần nào đã rút kinh nghiệm sau bốn năm đầu bỏ qua yếu tố ổn định. Tuy nhiên, Chelsea vẫn đang loay hoay trong một "cuộc khủng hoảng bản sắc do chính mình tạo ra".

Thực tế những thông số từ trước vòng gặp Leeds đã sớm gióng lên hồi chuông cảnh báo: Chelsea chỉ đứng thứ 14 về hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG) và đồng hạng 12 về điểm kỳ vọng. Phong độ ghi bàn ấn tượng của Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro thời gian đầu chỉ tạm thời che lấp sự thiếu thuyết phục trong lối chơi, còn việc họ hơn cùng kỳ mùa trước bảy điểm chủ yếu phản ánh thực tế rằng kỳ vọng đã tụt xuống quá thấp.

Mọi điểm yếu bị che giấu đã đồng loạt phơi bày qua ba thất bại liên tiếp. Khởi đầu là trận thua 0-1 trước đội đứng cuối bảng Sunderland ngay trước kỳ nghỉ quốc tế, nơi cựu danh thủ Alan Shearer chỉ ra rằng hàng thủ Chelsea hoàn toàn bị Brian Brobbey áp đảo về thể chất. Cú sốc thực sự ập đến ở thảm bại 1-4 trước Leeds ngay tại Stamford Bridge - trận thua sân nhà nặng nề nhất của Chelsea kể từ năm 2022 và là lần đầu tiên Leeds thắng tại đây kể từ năm 1999.

Dù Chelsea có thể viện dẫn lý do vắng năm cầu thủ, Caicedo chấn thương sớm hay quả phạt đền gây tranh cãi, nhưng việc để một đội tầm trung như Leeds dễ dàng ghi ba bàn trong hiệp hai vẫn cho thấy sự chuẩn bị quá sơ sài. Calvert-Lewin lặp lại kịch bản đàn áp thể chất của Brobbey, khán giả bỏ về sớm trong giận dữ, còn cầu thủ bộc lộ ngôn ngữ cơ thể tiêu cực và cãi vã ngay trên sân. Chính Alonso cũng phải thừa nhận tập thể của mình "có lẽ đang mong manh về tinh thần".

Mọi thứ tiếp tục trượt dốc trong trận thua 2-3 trước Nottingham Forest. Dù cầm bóng nhiều hơn, đoàn quân áo xanh lại thua toàn diện về cường độ khi chạy ít hơn đối thủ tới 6 km. Sự hỗn loạn còn thể hiện qua cách dùng người khó hiểu: Wesley Fofana vẫn đá chính dù trung vệ này vừa trải qua tuần lễ đầy tranh cãi và có một màn trình diễn thảm họa, loại Colwill và bỏ qua Acheampong hay Gusto để kéo Caicedo chỉ cao khoảng 1,78 m xuống đá trung vệ khiến Chelsea vừa đuối sức trước cặp tiền đạo Delap và Igor Jesus, vừa đánh mất tuyến giữa trước McAtee và Schlager.

Alonso đang "nghĩ quá nhiều" và bài toán sinh tồn

Không thể phủ nhận Xabi Alonso đang phải đối mặt với nhiều yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát. Cơn bão chấn thương cướp đi hàng loạt trụ cột như Joao Pedro, Caicedo, Lacroix, James, Gittens…, riêng sự vắng mặt của Joao Pedro đã khiến hiệu suất của Chelsea giảm một bàn mỗi trận. Ngoài ra, việc không dự cúp châu Âu lại vô tình trở thành mặt hạn chế khi đội thiếu nhịp độ thi đấu cạnh tranh đều đặn để rèn giũa đội hình.

Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, trách nhiệm của Alonso là không thể chối bỏ. Thống kê cho thấy ông đã thực hiện tới 28 sự thay đổi đội hình xuất phát (nhiều thứ hai giải đấu chỉ sau Tottenham), đồng thời liên tục chuyển đổi giữa sơ đồ ba và bốn hậu vệ. Chỉ sau chín trận, Chelsea đã sử dụng tới sáu hàng thủ và năm cặp tiền vệ khác nhau.

Một tập thể trẻ vừa bước ra từ mùa giải hỗn loạn cần sự ổn định và những mô thức đơn giản, thay vì các thử nghiệm rối rắm. Alex Keble (nhà phân tích chiến thuật của tờ FourFourTwo) nhận xét Alonso là một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới nhưng đang "nghĩ quá nhiều", minh chứng qua trục giữa Henderson - Barco trước Brentford, sơ đồ 4-4-2 không tiền đạo cắm trước Tottenham, hay việc kéo Cole Palmer lùi sâu làm tắc nghẽn tuyến giữa trong hiệp một trận gặp Manchester United. Đáng nói, là ngay khi trở về hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc và đẩy Palmer lên cao ở hiệp hai, Chelsea đã giành chiến thắng. Cộng thêm thói quen thay người muộn mà điển hình là tung Welbeck vào phút 90 trước Tottenham hay đợi đến sau phút 64 mới điều chỉnh khi đã bị Leeds dẫn 1-3, và cách xử lý kỷ luật thiếu nhất quán với Fofana, Alonso rõ ràng đang tự làm khó mình.

Thua sáu trong 15 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, ngang bằng số thất bại sau 34 trận tại Real Madrid, và đã nhận tới 14 trận thua tại giải tính từ tháng 3, áp lực lên Xabi Alonso đang gia tăng từng ngày. Dù chưa có thông báo chính thức nào từ ban lãnh đạo giữa những đồn đoán về tương lai, năm ngày chuẩn bị trước trận gặp một Crystal Palace đang rất khát thắng sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự. Muốn xoay chuyển tình thế, Xabi Alonso không cần thêm những phát kiến phức tạp, mà đơn giản chỉ cần đưa Chelsea trở lại với chiến thắng ngay lập tức.