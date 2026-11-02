Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Tây Sahara chấm dứt hoạt động

Quan chức, sĩ quan phái bộ MINURSO trong một hoạt động hồi tháng 9/2026. Ảnh: Trang web chính thức của MINURSO.

Ngày 1/11, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, phái bộ MINURSO, được triển khai tại Tây Sahara từ năm 1991, sẽ bắt đầu giai đoạn giải thể từ ngày 1/11. Trong giai đoạn này, các tài sản và trang thiết bị của phái bộ sẽ được vận chuyển trở lại các quốc gia đóng góp lực lượng.

MINURSO được thành lập sau khi LHQ làm trung gian thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn năm 1991 giữa Morocco và Mặt trận Polisario – lực lượng đấu tranh đòi độc lập cho Tây Sahara. Kể từ đó, phái bộ có nhiệm vụ giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn, đồng thời tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về quy chế tương lai của vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu ý dân chưa bao giờ được tiến hành do các bên không đạt được thỏa thuận về tiêu chí xác định những người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Tây Sahara từng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Sau khi Madrid rút khỏi vùng lãnh thổ này năm 1976, Morocco tuyên bố chủ quyền đối với Tây Sahara, trong khi Mặt trận Polisario, nhận được sự ủng hộ của Algeria, kiên trì theo đuổi mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập.

Việc MINURSO chấm dứt hoạt động diễn ra trong bối cảnh những bất đồng sâu sắc giữa các thành viên Hội đồng Bảo an về phương án giải quyết vấn đề Tây Sahara tiếp tục gia tăng.

Một năm trước, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, trong đó đánh giá kế hoạch trao quyền tự trị cho Tây Sahara dưới chủ quyền của Morocco là giải pháp "khả thi nhất" cho cuộc xung đột. Đây được xem là bước tiến quan trọng đối với lập trường của Rabat trong nỗ lực củng cố quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ tranh chấp.

Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu năm nay, Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết khác do Mỹ hậu thuẫn, vốn nhằm củng cố sự ủng hộ của LHQ đối với kế hoạch của Morocco, đồng thời thu hẹp quy mô lực lượng gìn giữ hòa bình tại Tây Sahara.

Sau đó, Hội đồng Bảo an cũng không thông qua được một dự thảo nghị quyết thay thế do Nga đề xuất. Kết quả là nhiệm vụ của MINURSO hết hiệu lực mà không có nghị quyết mới gia hạn, mở đường cho việc chấm dứt hoạt động của phái bộ sau 35 năm hiện diện tại khu vực.