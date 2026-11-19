Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lưu ý khi cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý hai dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại phiên họp sáng 17/11.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đồng thời quy định thời điểm có hiệu lực đồng bộ cùng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn diện các quy định liên quan đến chuyển nhượng dự án, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, quỹ đất thanh toán dự án BT và khoản 5% giá trị thanh toán còn lại của người mua nhà, tuyệt đối không để xảy ra chồng chéo sau khi luật được ban hành.

Từ góc độ thực tiễn áp dụng pháp luật, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia cũng đóng góp nhiều kiến nghị thiết thực nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh các dự án bất động sản thường kéo dài từ 20 đến 50 năm nên rất cần hành lang pháp lý minh bạch, ổn định để giảm thiểu rủi ro cho khu vực kinh tế tư nhân.

Liên quan đến cơ chế thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, PGS.TS Nguyễn Thị Nga (Phó Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội) phân tích quy định yêu cầu nhà đầu tư phải đạt đồng thời trên 75% diện tích và trên 75% số người sử dụng đất đồng thuận mới được Nhà nước thu hồi phần còn lại có thể tạo rào cản cơ học, cần cân nhắc áp dụng một trong hai tiêu chí kèm thời hạn giải quyết hồ sơ cụ thể.

Đối với quy định chuyển tiếp, Luật sư Phạm Thanh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) kiến nghị công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư đã hoàn thành trước ngày luật mới có hiệu lực để tránh phải làm lại quy trình giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp như Becamex, Công ty CP Him Lam, Viglacera và Phục Hưng Holdings cũng đề nghị làm rõ tiêu chí, chính sách ưu đãi đối với nhà ở thương mại giá phù hợp, tách bạch quy chế nhà lưu trú công nhân thuê trong khu công nghiệp, đồng thời hoàn thiện quy định về hiệu lực hợp đồng điện tử sử dụng chữ ký số và trình tự cấp mã định danh bất động sản.