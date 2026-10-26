Pha xử lý đỉnh cao của Bellingham ở Camp Nou

Pha xử lý đỉnh cao của Bellingham.

Pha xoay người đẳng cấp của tiền vệ người Anh mở ra tình huống dẫn đến bàn quyết định của Kylian Mbappe, khiến hơn 62.000 khán giả tại Camp Nou phải chứng kiến đội nhà gục ngã.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và tỷ số đang là 1-1, Bellingham bất ngờ tạo ra khác biệt bằng pha xoay người kỹ thuật giữa vòng vây đối thủ. Tiền vệ 23 tuổi thoát khỏi sự áp sát rồi chuyền bóng cho đồng đội. Từ đó, Real Madrid triển khai đợt tấn công qua Camavinga, trước khi tiền vệ người Pháp kiến tạo để Mbappe ghi bàn ở phút 87.

Đó là khoảnh khắc cho thấy giá trị của Bellingham không chỉ nằm ở những bàn thắng hay đường kiến tạo. Trong vai trò hộ công, ngôi sao người Anh liên tục gây sức ép, tranh chấp quyết liệt và hỗ trợ Real Madrid kiểm soát khu trung tuyến.

Tại Camp Nou, Bellingham thắng 13 pha tranh chấp tay đôi, nhiều hơn tổng số lần chiến thắng của tất cả tiền vệ Barcelona cộng lại (9 lần). Anh chỉ thất bại trong 2/15 tình huống tranh chấp dưới mặt đất, cho thấy khả năng đối đầu vượt trội trước hàng tiền vệ đối phương. Bellingham còn có 6 lần thu hồi bóng, thực hiện 5 pha tắc bóng và đạt tỷ lệ thành công 100% ở những đường chuyền dài cũng như các tình huống rê bóng được thống kê.

Chiến thắng tại Camp Nou một lần nữa cho thấy Bellingham là nhân tố quan trọng trong hệ thống của Real Madrid. Không cần trực tiếp lập công, tiền vệ người Anh vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật, sức mạnh và khả năng đọc tình huống.