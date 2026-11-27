Pha vượt xe đầy nguy hiểm của hai học sinh và cú va chạm khiến người xem thót tim
Lao sang làn đường ngược chiều để vượt, hai học sinh đi xe máy bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe ben. Cú va chạm mạnh khiến cả người và phương tiện ngã xuống đường.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Phú Thọ, được camera an ninh ghi lại.
Theo nội dung đoạn clip, hai học sinh chở nhau bằng xe máy, di chuyển với tốc độ nhanh trên đường. Trong quá trình vượt, chiếc xe máy lấn sang phần đường dành cho các phương tiện đi ngược chiều.
Đúng lúc này, một chiếc xe ben di chuyển theo hướng đối diện đi tới. Hai phương tiện xảy ra va chạm trực diện, khiến hai học sinh cùng chiếc xe máy ngã nhào xuống đường. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng thương vong của những người liên quan.
Vụ tai nạn một lần nữa cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường có xe tải trọng lớn lưu thông.
Các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về an toàn giao thông, không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/pha-vuot-xe-day-nguy-hiem-cua-hai-hoc-sinh-va-cu-va-cham-khien-nguoi-xem-thot-tim-57012.html