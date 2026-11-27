Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Phú Thọ, được camera an ninh ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip, hai học sinh chở nhau bằng xe máy, di chuyển với tốc độ nhanh trên đường. Trong quá trình vượt, chiếc xe máy lấn sang phần đường dành cho các phương tiện đi ngược chiều.

Đúng lúc này, một chiếc xe ben di chuyển theo hướng đối diện đi tới. Hai phương tiện xảy ra va chạm trực diện, khiến hai học sinh cùng chiếc xe máy ngã nhào xuống đường. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng thương vong của những người liên quan.

Vụ tai nạn một lần nữa cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên những tuyến đường có xe tải trọng lớn lưu thông.

Các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về an toàn giao thông, không giao xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Khoảnh khắc hai học sinh đi xe máy lấn làn, tông trực diện vào xe ben chạy ngược chiều