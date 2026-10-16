Phá vụ mua bán ma túy từ rà soát người nghiện

Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy từ việc rà soát người nghiện. Đáng chú ý, Đào Xuân Đạo, người từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị xác định tiếp tục vi phạm pháp luật sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Tổng rà soát các đối tượng nghiện trên địa bàn Thanh Hóa

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động triển khai các biện pháp rà soát, xác minh những trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Hiện trường các đối tượng mua bán ma túy

Trong quá trình này, Nguyễn Quốc Tâm, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, được đưa vào diện kiểm tra do có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Tâm dương tính với chất ma túy.

Từ kết quả ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh các mối liên quan, tập trung làm rõ nguồn ma túy mà Tâm đã sử dụng. Quá trình điều tra sau đó dẫn đến việc bắt giữ Đào Xuân Đạo về hành vi bán trái phép chất ma túy cho Tâm. Đồng thời bắt giữ Trần Văn Tiến liên quan đến hành vi cùng Đạo sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, Đạo từng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Hệ lụy khôn lường khi ma túy len lỏi trong xã hội

Theo thông tin điều tra ban đầu, Đạo lợi dụng khu vực tập trung công nhân mỏ đá để bán trái phép chất ma túy, đồng thời rủ rê người khác cùng sử dụng.

Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người từng chấp hành án về ma túy nhưng không từ bỏ con đường phạm pháp. Việc trở về cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người chấp hành án quyết tâm thay đổi, tuân thủ pháp luật và xây dựng cuộc sống ổn định.