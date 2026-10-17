Phá vụ ma túy ở Quảng Trị, có đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Ngày 17/10, Công an xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Đ. và T. mua ma tuý từ đối tượng H.

Trước đó, lúc 2h15 ngày 9/10, tại thôn Long Hà An, lực lượng chức năng bắt quả tang N.C.Đ. (SN 2010, trú thôn Gio Việt, xã Cửa Việt) và L.N.H.T. (SN 2008, trú thôn Hòa Phú, xã Vĩnh Linh) đang giao nhận ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Điều tra mở rộng, công an xác định số ma túy trên do Đ. mua từ N.D.H. (SN 1981, trú tại Đông Hà). Theo công an, H. có tiền án với mức phạt 19 năm tù về tội ma túy, mới ra tù tháng 2/2026. Trong quá trình đấu tranh, có thêm 5 đối tượng liên quan ra đầu thú.

Ngày 14/10, hồ sơ 7 đối tượng được chuyển giao để xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Một đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự được chuyển xử lý bằng biện pháp khác.

Các đối tượng trong vụ án.

Công an xã Cửa Việt cảnh báo tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục con em; đồng thời kêu gọi người dân chủ động tố giác tội phạm.