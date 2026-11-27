Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bên cạnh những bài học quý báu về sự lãnh đạo của Đảng, chiến công phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu còn thể hiện sâu sắc bản lĩnh, trí tuệ, phương pháp công tác và tư duy chiến lược về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân ngay từ những ngày đầu mới thành lập.

Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Nền kinh tế kiệt quệ, “giặc đói”, “giặc dốt", thù trong, giặc ngoài, thực dân Pháp ráo riết âm mưu quay trở lại xâm lược Việt Nam. Các thế lực phản động như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt với sự hậu thuẫn từ bên ngoài ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá, gây mất ổn định trật tự, xã hội. Nền độc lập dân tộc và thành quả cách mạng đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đất nước rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đầu tháng 4/1946, qua công tác trinh sát, lực lượng Trinh sát chính trị Sở Công an Bắc Bộ nắm được thông tin thực dân Pháp câu kết với các đối tượng phản động Quốc dân đảng âm mưu lật đổ và chiếm chính quyền ở Hà Nội. Từ tháng 5/1946, quá trình điều tra, tăng cường trấn áp các tổ chức, đảng phái phản động, lực lượng Công an đã bắt giữ hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, tài liệu quan trọng.

Những tài liệu thu được và lời khai của số bị bắt đã chứng minh âm mưu câu kết của bọn Quốc dân đảng với quân đội viễn chinh Pháp ý đồ tiến hành một cuộc đảo chính phản cách mạng vào tháng 7/1946. Tuy các nguồn tin trinh sát đều cho thấy các đối tượng phản động Quốc dân đảng đang ráo riết xúc tiến thực hiện cuộc đảo chính vào ngày 14/7/1946, nhưng lực lượng Công an chưa thu được chứng cứ để công khai trấn áp.

Âm mưu đảo chính của Quốc dân đảng thực hiện vào thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang tham dự Hội nghị Phông-ten-nơ-blô tại Pháp. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước luôn quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu giữ vững lập trường, kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong sách lược “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Nhiều lần Nha Công an Việt Nam đề xuất dùng lực lượng truy quét tất cả 41 trụ sở của Quốc dân đảng để phá âm mưu đảo chính nhưng Cụ Huỳnh Thúc Kháng kiên quyết không cho phép hành động nếu lực lượng Công an không đưa ra được chứng cứ cụ thể.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp phụ trách Nha Công an Việt Nam yêu cầu phải khẩn trương thu thập đầy đủ chứng cứ, đấu tranh kiên quyết, dứt điểm, đồng thời tuyệt đối không để rơi vào âm mưu khiêu khích của kẻ thù, khiến vận mệnh đất nước lâm nguy.

Bằng bản lĩnh chính trị kiên định, sự trung thành tuyệt đối và tinh thần chấp hành mệnh lệnh, với sự nhạy bén, trí thông minh sáng tạo, phẩm chất quyết đoán, dũng cảm, đồng chí Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam Lê Giản cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Công an non trẻ đã có quyết định táo bạo, dũng cảm: Đột nhập bí mật vào trụ sở 132 Đuy-vi-nhô của bọn phản động để thu thập chứng cứ tài liệu phản cách mạng.

Đúng 2 giờ 30 phút ngày 12/7/1946, một tiểu đội trinh sát và công an xung phong đã bí mật, bất ngờ đột nhập vào trụ sở 132 Đuy-vi-nhô, nhanh chóng bắt gọn toàn bộ số đối tượng phản cách mạng; tịch thu các loại tài liệu phản động, truyền đơn, khẩu hiệu, áp-phích, thông cáo hô hào lật đổ chính quyền. Đặc biệt, ta thu được một bản tài liệu do chính Trương Tử Anh, Chủ tịch Quốc dân Đảng viết về “Kế hoạch đảo chính Chính phủ Hồ Chí Minh”.

Theo kế hoạch này, đến ngày 14/7/1946, khi quân Pháp diễu binh qua Bắc Bộ phủ và một số đường phố Hà Nội, Quốc dân đảng sẽ ném lựu đạn vào đám lính da đen gây tiếng nổ và đổ máu. Lấy cớ đó, Pháp đổ lỗi cho Chính phủ ta không giữ được an ninh trật tự, chống lại quân Đồng minh và ngay lập tức quân Pháp sẽ ập vào Bắc Bộ phủ bắt toàn bộ Chính phủ ta, tuyên bố đảo chính lập ra một chính phủ Quốc dân đảng để thay thế.

Với chứng cứ sắc bén thu thập được, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định giao lực lượng Công an phối hợp các lực lượng vũ trang khác đồng loạt thực hiện kế hoạch tấn công, truy quét phản cách mạng tại 41 trụ sở của chúng ở địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận.

Việc khám phá thành công vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, không chỉ đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa các đối tượng bên trong với thế lực bên ngoài, phá tan hệ thống tổ chức của một đảng phản động có thực lực nhất lúc bấy giờ; cao hơn, đã đóng góp trực tiếp và đắc lực bảo vệ an toàn nhà nước cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, tạo ra khoảng thời gian “vàng” để đất nước chuẩn bị bước vào Toàn quốc kháng chiến.

Đúng như đồng chí Trường Chinh, khi đó là Tổng Bí thư của Đảng đánh giá: “Những vụ khám bắt trên đây có một tác dụng vô cùng quan trọng, nó lột mặt nạ bọn phản động bên trong, tay sai của bọn phản động bên ngoài... Nó lôi ra ánh sáng dư luận một bọn giả danh chính trị, giả danh quốc gia dân tộc... cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc, biểu lộ sức mạnh và uy tín của chính quyền nhân dân”(1).

Sau khi phá án, khám xét các trụ sở của Quốc dân đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nha Công an, lực lượng Công an đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm về tội ác của Quốc dân đảng tại Hà Nội. Bộ mặt lưu manh, côn đồ đội lốt đảng phái chính trị làm những việc phản nước, hại dân của Quốc dân đảng đã bị bóc trần trước sự căm phẫn của đông đảo quần chúng nhân dân.

Qua đó, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, kể cả những người vẫn tin hoặc theo Quốc dân đảng, mà còn củng cố lòng tin, huy động sức mạnh to lớn của quần chúng tham gia đấu tranh chống phản cách mạng.

Nhiều nơi, khi ta khám xét trụ sở của Quốc dân đảng, thực dân Pháp đưa quân lính và xe tăng đến can thiệp để giải thoát cho các phần tử tay sai, nhưng trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, chúng buộc phải rút lui. Tại hội thảo về vụ án này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá: “Phải nói rằng, công tác tuyên truyền của ta rất tốt, được nhân dân rất đồng tình và ủng hộ”(2).

80 năm nhìn lại chiến công phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, lực lượng Công an nhân dân tự hào về những đóng góp to lớn trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xứng đáng cùng với quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Thực tiễn đấu tranh, khám phá vụ án đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an. Trước hết, đó là bài học về tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; coi trọng và huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là với Quân đội nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” với những kết quả, sản phẩm cụ thể vì Đảng, vì dân. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, tất cả vì hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

-----------------

(1) Trường Chinh: “Nhân mấy vụ xét bắt mới đây”. Báo Sự Thật số 45 ngày 19/7/1946.

(2) Những trang sử vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. Nxb CAND, Hà Nội, 2006, tr.61