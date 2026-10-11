Phá vỡ 'bẫy nghèo' luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm?

BÀI DỰ THI GIÁO DỤC TÀI CHÍNH THÔNG MINH CỦA TÁC GIẢ LƯƠNG THỊ XUYẾN (TỈNH LẠNG SƠN)

Các em học sinh vùng cao ùa ra cổng trường trong giờ ra chơi. Ảnh: ĐT

Nghịch lý vùng cao và lời giải bị bỏ ngỏ trong chiến lược xóa đói giảm nghèo

Từ nhiều thập kỷ qua, câu chuyện phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn là trục tọa độ trung tâm trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Hàng nghìn ngôi trường kiên cố đã mọc lên giữa đại ngàn, những con đường bê tông uốn lượn rạch đôi vách đá, uốn cong sườn núi và biết bao chiến dịch thiện nguyện mang manh áo ấm, cuốn sách giáo khoa lên ngọn nguồn biên giới. Đó là những chương trình nhân văn, phản ánh tinh thần tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc.

Thế nhưng, nếu thẳng thắn nhìn vào bức tranh thực tế, chúng ta không khỏi trăn trở trước một nghịch lý nhức nhối. Tại sao nguồn lực cứu trợ liên tục được đổ về, các chính sách trợ cấp kinh tế liên tục được vận hành, nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám dai dẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác? Vì sao dòng chảy của sự nghèo đói không bị chặn đứng mà lại có xu hướng di truyền mang tính thế hệ?

Câu trả lời nằm ở khái niệm kinh tế học quen thuộc: "Bẫy nghèo luẩn quẩn". Cái nghèo ở vùng cao không đơn thuần là sự thiếu hụt về mặt vật chất cơ học tại một thời điểm, mà nó là hệ quả của sự thiếu hụt về mặt tư duy quản trị nguồn lực. Khi một cộng đồng thiếu đi năng lực quản lý tài chính, mọi nguồn tiền đổ về dù là tiền từ bán nông sản, tiền đền bù đất đai, hay tiền trợ cấp xã hội đều nhanh chóng bốc hơi sau những quyết định chi tiêu cảm tính, thiếu định hướng tương lai.

Để phá vỡ vòng lặp tăm tối ấy, hệ thống giáo dục vùng cao cần một cuộc cách mạng về nội dung, vượt ra ngoài ranh giới của việc xóa mù chữ hay những phép tính cộng trừ số học đơn thuần.

Chúng ta cần trang bị cho trẻ em miền núi một thứ vũ khí tư duy sắc bén, một tấm khiên bảo vệ sinh kế vững chắc: Giáo dục tài chính từ sớm. Đây không phải là một món "xa xỉ phẩm" chỉ dành cho học sinh trường quốc tế ở các đô thị lớn, mà trái lại, nó chính là công cụ sinh kế cốt lõi, là mắt xích quyết định để thay đổi hoàn toàn số phận của thế hệ tương lai nơi đại ngàn.

Định nghĩa lại tư duy về giáo dục tài chính nơi vùng cao

Trước khi triển khai các hành động thực tiễn, cần phải giải phẫu và đập tan những định kiến sai lầm đang đóng đinh vào tư duy của đại bộ phận xã hội. Nhiều người thường hoài nghi: "Người lớn vùng cao còn chẳng có tiền, trẻ con miền núi ăn chưa no, mặc chưa ấm thì lấy đâu ra tiền mà học cách quản lý?" hay "Giáo dục tài chính từ sớm có phải là đang tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt của trẻ thơ thói thực dụng, ích kỷ và sự sùng bái vật chất?".

Những hoài nghi ấy bắt nguồn từ cách hiểu phiến diện, đánh đồng giáo dục tài chính với việc dạy kỹ năng làm giàu nhanh hay đầu tư đầu cơ. Đối với trẻ em vùng cao, giáo dục tài chính là một phạm trù mang tính nhân văn và thực tiễn sâu sắc.

Đó là quá trình hình thành nhận thức về giá trị của giọt mồ hôi lao động, thấu hiểu mối quan hệ biến chứng giữa công sức bỏ ra và thành quả thu về. Giáo dục tài chính là dạy trẻ biết cách trân trọng từng nguồn lực nhỏ nhất quanh mình, từ hạt ngô, con gà, tấm áo cho đến những đồng tiền lẻ. Nó huấn luyện cho các em kỹ năng tối ưu hóa các nguồn lực hạn hẹp, năng lực tích lũy để phòng ngừa rủi ro (thiên tai, dịch bệnh, ốm đau) và khả năng hoạch định tương lai thông qua việc trì hoãn những ham muốn tức thời để đạt được mục tiêu dài hạn.

Nói cách khác, giáo dục tài chính không dạy trẻ em vùng cao cách tôn thờ đồng tiền, mà dạy các em cách làm chủ đồng tiền, không biến mình thành nô lệ của sự thiếu thốn hay những cạm bẫy tiêu dùng số.

Vì sao trẻ em miền núi đặc biệt cần giáo dục tài chính từ sớm?

Hóa giải tâm lý "nhận trợ cấp" và kiến tạo tư duy tự lực cánh sinh

Một trong những rào cản vô hình nhưng nguy hiểm nhất kìm hãm sự phát triển của vùng cao chính là "tâm lý ỷ lại" do hệ quả kéo dài của một số phương thức cứu trợ. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà từ cái ăn, cái mặc, cho đến sách vở đều chờ đợi vào các đoàn từ thiện hoặc các gói hỗ trợ của Nhà nước, trong tiềm thức của các em sẽ hình thành một lối mòn tư duy thụ động. Các em mặc định rằng sự thiếu thốn của mình sẽ luôn có người khác khỏa lấp.

Giáo dục tài chính từ sớm chính là "gáo nước lạnh" thức tỉnh tư duy tự lực. Bản chất của việc thoát nghèo bền vững không nằm ở việc chúng ta nhận được bao nhiêu tiền cứu trợ, mà nằm ở việc chúng ta giữ lại và nhân số tiền đó lên như thế nào bằng năng lực của chính mình.

Khi được tiếp cận với tư duy tài chính, trẻ em sẽ hiểu rằng các nguồn lực hỗ trợ bên ngoài chỉ là bệ đỡ tạm thời, còn nội lực quản trị bên trong mới là động cơ vĩnh cửu. Tư duy này giúp biến đổi trạng thái từ "chờ đợi được giúp đỡ" sang "chủ động tạo ra giá trị", đặt nền móng cho một thế hệ người đồng bào tự tin, tự chủ, bước đi bằng chính đôi chân của mình trên mảnh đất quê hương.

Lá chắn bảo vệ trước thực trạng "ly hương", "khoán tiền theo tuần" và cạm bẫy tiêu dùng số

Làn sóng ly hương tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp dưới xuôi đã và đang hút cạn nguồn lao động trẻ tuổi tại các bản làng. Hàng vạn ông bố, bà mẹ vùng cao phải bỏ lại con cái cho ông bà già yếu chăm sóc để đi làm ăn xa. Đây là điểm phản ánh rõ nét nhất hơi thở thời đại và những biến động sâu sắc trong cấu trúc xã hội vùng cao những năm gần đây.

Sự đứt gãy trong cấu trúc gia đình dẫn đến một phương thức chu cấp tiền bạc mang tính chắp vá. Khoán tiền mặt theo tuần. Mỗi đầu tuần hoặc đầu tháng bố mẹ gửi về cho con một khoản tiền từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng để tự lo chi phí ăn uống, học tập.

Để thuận tiện cho việc liên lạc, giám sát con cái từ xa, các bậc phụ huynh đi làm xa đã chủ động tích cóp để trang bị cho con những chiếc điện thoại thông minh. Thế nhưng, "vũ khí liên lạc" này lại nhanh chóng trở thành một con dao hai lưỡi nguy hại.

Sự thiếu vắng bóng dáng cha mẹ khiến chiếc điện thoại mất đi chức năng kết nối gia đình, thay vào đó, các em tranh thủ cơ hội này để lao vào thế giới ảo và sa đà vào các trò chơi điện tử (game online).

Trợ cấp tiền ăn theo tuần khi bố mẹ đi làm xa, trẻ bị kéo theo trào lưu "chốt đơn"/nạp thẻ game khi lướt điện thoại

Việc một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa hề có khái niệm về giá trị tiền tệ, lại vừa nắm giữ khoản tiền mặt chu cấp, vừa sở hữu thiết bị kết nối mạng không giới hạn là một mồi lửa cực kỳ nguy hiểm.

Thiếu bộ lọc tư duy tài chính, các em lập tức trở thành con mồi béo bở cho trào lưu "chốt đơn" online và các dịch vụ nạp thẻ game. Nhiều em sẵn sàng nướng sạch số tiền sinh hoạt được khoán cả tuần vào các vật phẩm ảo trên game, hay những món đồ chơi hot trend vô bổ được quảng cáo thổi phồng trên mạng xã hội.

Một thực trạng đáng báo động đang hiển hiện ngay trước cổng trường học. Cứ sau mỗi giờ tan học, thay vì hình ảnh cha mẹ đón đưa, người ta lại thấy những đội ngũ shipper đứng kín lối đi, kiên nhẫn gọi tên từng học sinh để nhận những gói bưu phẩm đặt qua mạng.

Đáng lo ngại hơn, bên cạnh chiếc điện thoại, nhiều phụ huynh đi làm xa vì muốn chiều lòng con hoặc làm phần thưởng cho việc đi học đã cố gắng vay mượn, tích góp để mua sắm cho con những chiếc xe máy phân khối lớn.

Do không có sự quản lý, giám sát trực tiếp từ người lớn, chiếc xe máy vốn là công cụ đi học lại nhanh chóng bị biến tướng thành phương tiện để các em giao lưu, tụ tập với các thành phần phức tạp bên ngoài.

Những nhóm "quái xế nhí" vùng cao xuất hiện ngày càng nhiều, các em rủ nhau lạng lách, đánh võng, thậm chí tham gia vào các cuộc đua xe trái phép dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bấp bênh.

Khối tài sản lớn được mua bằng mồ hôi nước mắt của cha mẹ vô tình trở thành tấm vé đưa các em đến gần hơn với những tai nạn thương tâm và các hành vi, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn, khi số tiền mặt được khoán bị ngốn hết vào game và mua sắm theo trào lưu, các em dễ dàng sa chân vào các tệ nạn xã hội đầu bản. Các đường dây "tín dụng đen", app vay tiền lừa đảo với thủ tục xét duyệt lỏng lẻo bủa vây các cổng trường học vùng cao.

Từ nợ nần chồng chất, thanh thiếu niên miền núi dễ dàng sập bẫy các chiêu trò "việc nhẹ lương cao" trên mạng, dẫn đến các bi kịch đau lòng như lao động cưỡng bức, sa vào con đường tội phạm, hoặc tệ hơn là trở thành nạn nhân của nạn mua bán người qua biên giới.

Giáo dục tài chính từ sớm, lúc này, không còn là một môn học kỹ năng tự chọn, mà chính là vắc-xin sinh học, là tấm lá chắn sinh tồn bảo vệ thân thể và tâm hồn các em trước mặt trái tàn khốc của thời đại số.

Tối ưu hóa kinh tế hộ gia đình từ những nguồn lực bản địa

Khác với trẻ em thành thị vốn cách biệt với hoạt động sản xuất, trẻ em vùng cao tham gia vào nền kinh tế gia đình từ rất sớm. Hình ảnh những cô bé, cậu bé lên bảy lên mười đã biết chăn trâu, cắt cỏ, hái chè, trồng ngô, cuốc đất phụ giúp cha mẹ là điều quá đỗi quen thuộc. Các em chính là một lực lượng lao động thực thụ trong dòng chảy kinh tế hộ gia đình.

Nếu nguồn lao động nhí này được khai phóng bằng tư duy tài chính, các em sẽ biết cách áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống xung quanh. Thay vì làm việc theo bản năng và thói quen cũ của cha mẹ, một đứa trẻ có kiến thức tài chính sẽ biết đặt ra những câu hỏi mang tính kinh tế: Chi phí mua hạt giống, phân bón là bao nhiêu? Vòng đời của một con lợn, con gà cần bao nhiêu thức ăn để đạt cân nặng tối ưu? Làm sao để tiết kiệm một phần tiền bán nông sản hôm nay để mua sắm nông cụ tốt hơn cho mùa sau? Khi hiểu được các khái niệm về chi phí, doanh thu, lợi nhuận và tích lũy, các em sẽ trở thành những "nhà cố vấn nhỏ tuổi", giúp cha mẹ thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu, biết quản lý dòng tiền của gia đình một cách khoa học, từng bước đưa kinh tế hộ gia đình thoát khỏi cảnh thắt ngặt.

Hệ thống giải pháp thực chiến: Đưa tư duy tài chính lên đỉnh dốc

Để đưa giáo dục tài chính bám rễ sâu vào đời sống của trẻ em vùng cao, chúng ta không thể bê nguyên xi các giáo trình bóng bẩy ở thành thị. Giải pháp phải xuất phát từ thực tế từ địa phương.

Thay đổi phương thức chu cấp và quản lý thiết bị công nghệ

Gia đình là pháo đài đầu tiên bảo vệ đứa trẻ. Đối với những cha mẹ đi làm ăn xa, cần chấm dứt ngay tư duy giao khoán toàn bộ công cụ giải trí và tiền bạc cho con cái.

Cha mẹ nên cài đặt các ứng dụng quản lý thời gian sử dụng điện thoại từ xa, giới hạn thời gian lướt mạng và tuyệt đối không liên kết ví điện tử, tài khoản sim điện thoại với các kho ứng dụng chơi game. Thay vì đưa một cục tiền mặt lớn theo tuần, cha mẹ nên gửi tiền thông qua một người giám hộ uy tín tại địa phương như ông bà hoặc thầy cô chủ nhiệm để phát theo định mức nhỏ hơn theo ngày.

Khuyến khích con cái ghi chép lại mọi khoản chi tiêu vào một cuốn sổ nhỏ gọi là "Nhật ký chi tiêu". Mỗi cuối tuần, thông qua các cuộc gọi video, cha mẹ hãy cùng con rà soát cuốn sổ ấy, kiên nhẫn giảng giải cho con hiểu rõ ranh giới giữa "Cần" và "Muốn".

Đưa giáo dục tài chính số hóa và trực quan hóa vào nhà trường

Trường học vùng cao, đặc biệt là các trường bán trú, nội trú, là không gian lý tưởng nhất để triển khai giáo dục tài chính.

Các thầy cô giáo có thể chủ động lồng ghép tư duy tài chính vào môn Toán, môn Địa lý. Thay vì những bài toán tính vận tốc khô khan, hãy thay bằng bài toán thực tế của địa phương về chi phí phân bón, thức ăn chăn nuôi và biên độ lợi nhuận thu về để kích thích tư duy kinh tế học của học sinh.

Sân khấu hóa về phiên tòa giả định về các tổ chức tín dụng đen, đua xe...

Nhà trường cần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để giáo viên trực tiếp vạch trần các chiêu trò lừa đảo nạp thẻ game, phân tích thực trạng shipper đứng đợi cổng trường, nguy cơ từ việc tụ tập đua xe máy, và dạy các em quy tắc bảo mật thông tin. Sân khấu hóa về phiên tòa giả định về các tổ chức tín dụng đen, đua xe.. để các em hiểu sâu hơn về những hành vi sai phạm mà ngay bản thân các em dễ mắc phải.

Thành lập các câu lạc bộ Quản lý tài chính mô phỏng để giúp các em hiểu cách hoạt động của Ngân hàng (nơi bố mẹ các em thường vay vốn sản xuất) về tiền gửi tiết kiệm và tiền vay.

Xây dựng "Tủ sách tài chính thông minh" Các tổ chức xã hội cần tài trợ các đầu truyện tranh, sách kỹ năng quản lý tài chính sinh động vào các tủ sách lớp học để tạo nguồn giải trí lành mạnh cho các em.

Giám sát dòng tiền thông minh bằng giải pháp số

Chúng ta phải dùng chính công nghệ để quản lý và định hướng cho các em. Cần có những ứng dụng tài khoản liên kết, khuyến khích các ngân hàng phát triển các gói tài khoản tích hợp dành riêng cho học sinh vùng cao. Cha mẹ đi làm xa có thể cài đặt hạn mức chi tiêu tối đa mỗi ngày và nhận thông báo biến động số dư ngay lập tức để kịp thời ngăn chặn các hành vi mua sắm, nạp game bất thường của con cái.

Đối với vùng cao nước ta, các nguồn lực từ thiện chính là những "con cá" cần thiết để giúp đồng bào vượt qua những ngày đông giá rét. Thế nhưng, để bản làng thực sự chuyển mình bền vững, chúng ta không thể mãi duy trì phương thức cứu trợ một chiều. Trao cho trẻ em miền núi tư duy tài chính từ sớm chính là việc chúng ta đang trao cho các em một "chiếc cần câu" hiện đại và bền vững nhất của thế kỷ XXI.

Bài toán đưa giáo dục tài chính lên đỉnh dốc đòi hỏi sự kiên trì và sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Khi thế hệ trẻ vùng cao được khai phóng về mặt tư duy kinh tế, biết sử dụng công nghệ như một công cụ phát triển thay vì một chiếc bẫy tiêu khiển, các em sẽ tự tay đập tan chiếc "bẫy nghèo luẩn quẩn" đã giam cầm quê hương mình bao đời nay. Đó chính là gốc rễ của một tương lai vùng cao tự cường, thịnh vượng và phát triển bền vững cùng đất nước.