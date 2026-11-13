Phá tụ điểm chứa mại dâm núp bóng quán cà phê

Ngày 12/11, VKSND khu vực 10, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hoà (SN 1990, trú tại thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) về tội “Chứa mại dâm” theo Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hoà.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện quán “Cafe Giải Khát” nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 303, thuộc địa phận xã Nguyệt Đức, do Nguyễn Thị Thu Hoà làm chủ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm.

Đáng chú ý, cơ sở này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tiến hành kiểm tra, đấu tranh tại cơ sở trên, phát hiện Nguyễn Thị Thu Hoà có hành vi chứa mại dâm cho 3 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ Tuấn Hương, nằm đối diện quán cà phê

Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ số tiền 1,9 triệu đồng là tiền Hoà thu của 3 khách mua dâm, cùng một số vật chứng có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà về hành vi “Chứa mại dâm” để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.