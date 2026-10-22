Phà tự chế lật úp giữa kênh, hai học sinh tử vong

Ngày 22/10, Công an phường Vị Tân (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị đã có báo cáo xác minh vụ lật phà tự chế xảy ra trên kênh Nông dân, thuộc khu vực 2, phường Vị Tân, khiến 2 học sinh lớp 12 tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 20/10, nhóm 8 học sinh lớp 12 Trường THPT Vị Thanh sử dụng một chiếc phà tự chế để di chuyển qua kênh Nông dân, đến nhà một người bạn tên H.

Chiếc phà tự chế được nhóm học sinh dùng để di chuyển qua kênh.

Do nhà H. không có đường bộ dẫn vào, nhóm học sinh phải sử dụng chiếc phà được làm từ 4 thùng phuy nhựa, phía trên có các thanh sắt liên kết với nhau để tạo thành mặt phà, vận hành bằng cách kéo qua kênh.

Trong lúc di chuyển, chiếc phà bất ngờ nghiêng rồi lật úp, khiến cả nhóm học sinh rơi xuống nước.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó nhanh chóng tổ chức ứng cứu, đưa nữ sinh Q.P.N.D. (SN 2009, ngụ phường Vị Tân) lên bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, nữ sinh đã tử vong.

Đối với nam sinh H.Q.V. (SN 2009, ngụ phường Vị Thanh), sau khoảng 30 phút tìm kiếm, người dân tìm thấy thi thể em cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 20m.

Qua xác minh, chiếc phà tự chế trên do gia đình bà P. lắp đặt để phục vụ việc đi lại qua kênh Nông dân. Sau khi gia đình bà P. chuyển đến nơi khác sinh sống, chiếc phà được để lại cho các hộ dân trong khu vực sử dụng làm phương tiện qua kênh hằng ngày.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình hai học sinh.

Vụ tai nạn thương tâm cũng đặt ra vấn đề về việc bảo đảm an toàn khi sử dụng các phương tiện thủy tự chế, nhất là tại những khu vực kênh rạch chưa có cầu hoặc đường bộ kết nối, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.