Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2024, Ngô Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Việt Hoàng (SN 1998, trú tại TP. Hải Phòng) liên lạc với người đàn ông biệt danh là Bin, ở nước ngoài. Sau đó, Bin nhờ Lâm mua 2 túi ma túy dạng “nước vui”, rồi pha trộn ma túy với thực phẩm, chia nhỏ, đóng gói gửi ra nước ngoài.

Lâm liên hệ mua 2 túi “nước vui” của Hoàng Quốc Khánh (SN 1998, trú tại Hải Phòng) với giá 4 triệu đồng và mua thêm 3 hộp C sủi, 1 gói bột vị cam, pha trộn với ma túy, sai đó chia thành 64 gói nilon nhỏ, hàn kín để ngụy trang.

Pha trộn ma túy với thực phẩm để gửi ra nước ngoài, 3 bị cáo hầu tòa.

Ngày 19/7/2024, Hoàng mang số ma túy đã được đóng gói đến nhà Lâm. Tại đây, cả hai cho các gói ma túy vào thùng carton, trộn lẫn với bánh đa cua, miến dong ăn liền, trà và một số thực phẩm khác rồi mang đến Công ty CP Thương mại logistics V.C. để làm thủ tục gửi sang nước ngoài cho Bin.

Quá trình kiểm tra thùng hàng, nhân viên Công ty CP Thương mại logistics V.C. phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu Hoàng quay lại nhận hàng nhưng Hoàng không đến.

Theo kết quả giám định, tất cả 64 gói nilon chứa tổng khối lượng 284,37 gam chất có methamphetamine, ketamine và nimetazepam; riêng methamphetamine có khối lượng 3,978 gam.

Ngoài ra, ngày 23/2/2025, Ngô Tùng Lâm bán 104 viên ma túy thuốc lắc có tổng khối lượng bán 21,315 gam methamphetamine và MDMA, 35,405 gam ketamine với giá 21.000.000 đồng cho Phạm Việt Hoàng. Sau đó, Hoàng bán cho Khánh với giá 23.000.000 đồng để Khánh bán cho người khác kiếm lời.

Chiều ngày 24/2/2025, Hoàng đang chuẩn bị giao ma túy cho Khánh thì lực lượng Công an bắt quả tang.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Tùng Lâm, Phạm Việt Hoàng và Hoàng Quốc Khánh đều thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 11/11, TAND TP. Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ vụ án trên, tuyên phạt bị cáo Ngô Tùng Lâm 16 năm 6 tháng tù, Phạm Việt Hoàng 16 năm tù và Hoàng Quốc Khánh 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa diễn ra nghiêm minh, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn với sự phối hợp chặt chẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an TP. Hải Phòng.