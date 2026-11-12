Pha trộn ma túy với thực phẩm để gửi đi nước ngoài, 3 bị cáo lĩnh án tù

Theo cáo trạng, vụ án liên quan đến hai lần mua bán ma túy vào tháng 7.2024 và tháng 2.2025, trong đó có hành vi pha trộn ma túy với thực phẩm để ngụy trang, gửi sang nước ngoài.

Cụ thể, khoảng tháng 7.2024, Ngô Tùng Lâm và Phạm Việt Hoàng liên lạc với một người đàn ông biệt danh Bin, đang sinh sống tại nước ngoài. Bin nhờ Lâm mua 2 túi ma túy dạng “nước vui”, sau đó pha trộn với các loại thực phẩm, chia nhỏ, đóng gói để gửi sang nước ngoài.

Lâm liên hệ mua 2 túi ma túy “nước vui” của Hoàng Quốc Khánh với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Lâm mua thêm 3 hộp C sủi, 1 gói bột vị cam, pha trộn với ma túy, chia thành 64 gói nylon nhỏ, hàn kín để ngụy trang. Khoảng 13 giờ ngày 19.7.2024, Hoàng mang số ma túy đã được đóng gói đến nhà Lâm. Cả hai cho các gói ma túy vào thùng carton, trộn lẫn với bánh đa cua, miến dong ăn liền, trà và một số thực phẩm khác rồi mang thùng hàng đến Công ty CP Thương mại logistics Viễn Châu tại phường Lê Chân để làm thủ tục gửi sang nước ngoài cho Bin.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thùng hàng, nhân viên công ty phát hiện dấu hiệu nghi vấn có ma túy trong các gói thực phẩm nên yêu cầu Hoàng quay lại nhận hàng nhưng Hoàng không quay lại. Theo kết luận giám định, 64 gói ni lông chứa tổng khối lượng 284,37 gam chất, trong đó có methamphetamine, ketamine và nimetazepam; riêng methamphetamine có khối lượng 3,978 gam.

Các bị cáo tại tòa

Ngoài hành vi trên, cáo trạng xác định ngày 23.2.2025, Ngô Tùng Lâm bán 104 viên ma túy dạng thuốc lắc có tổng khối lượng bán 21,315 gam methamphetamine và MDMA, 35,405 gam ketamine với giá 21.000.000 đồng cho Phạm Việt Hoàng, Hoàng bán cho Hoàng Quốc Khánh với giá 23.000.000 đồng để Khánh bán cho người khác kiếm lời.

Khoảng 17 giờ 40 ngày 24.2.2025, khi Hoàng đang chuẩn bị giao ma túy cho Khánh tại địa bàn phường Lê Chân thì lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng.

Cơ quan điều tra xác định Ngô Tùng Lâm, Phạm Việt Hoàng và Hoàng Quốc Khánh đều thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Tùng Lâm 16 năm 6 tháng tù; Phạm Việt Hoàng 16 năm tù; Hoàng Quốc Khánh 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.