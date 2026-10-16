Phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng
Ngày 16/10, Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện, xử lý 4 đối tượng có liên quan.
Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 14/10/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Dồm Cang 1, xã Púng Bánh, Tổ công tác Công an xã Púng Bánh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vì Văn Hom, sinh năm 1982, trú tại xã Púng Bánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 túi nilon bên trong có chứa 67 viên hồng phiến và một số vật chứng khác có liên quan.
Mở rộng điều tra, xác minh và tài liệu, chứng cứ, Công an xã Púng Bánh bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan gồm: Lò Văn Thắng, sinh năm 1983; Lò Văn Phấn, sinh năm 1990; Lò Văn Đoan, sinh năm 1992, đều trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
Việc phá thành công chuyên án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Púng Bánh trong việc mở rộng đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/pha-thanh-cong-chuyen-an-ma-tuy-bat-giu-4-doi-tuong-22OvAMCDg.html