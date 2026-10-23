Phá rừng tăng mạnh, Lâm Đồng siết chặt trách nhiệm người đứng đầu

Mất rừng trong đêm

Tại xã Tà Hine, chỉ trong hơn một tháng, 3 vụ phá rừng liên tiếp xảy ra tại cùng một khoảnh rừng. Không phải những điểm rừng cách xa nhau hàng chục cây số mà tập trung tại khoảnh 8, tiểu khu 364, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, trạng thái rừng tự nhiên. Sự tái diễn vi phạm ngay tại một địa điểm cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại rừng.

Hiện trường một vụ phá rừng tại xã Tà Hine, tỉnh Lâm Đồng.

Tổng diện tích rừng bị thiệt hại trong 3 vụ là 5.154m², với 70 cây thông hai lá, thông ba lá bị chặt hạ, thiệt hại gần 20m³ gỗ. Riêng vụ phát hiện ngày 6/9, khoảng 2.020m² rừng bị phá, 20 cây thông bị đốn hạ, khối lượng gỗ gần 7m³.

Mỗi cây thông ngã xuống là một phần cấu trúc rừng bị tổn thương. Với rừng phòng hộ, tổn thất còn có thể kéo theo những hệ lụy về giữ nước, chống xói mòn, bảo vệ đất và điều tiết dòng chảy.

Theo UBND xã Tà Hine, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa kéo dài, sử dụng thiết bị cưa có tiếng ồn nhỏ để chặt hạ cây. Những yếu tố này khiến việc phát hiện, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Mưa rừng, bóng tối và những tiếng cưa bị át đi giữa không gian núi rừng đã trở thành lợi thế cho các đối tượng vi phạm.

Rừng thông bị cưa hạ trái pháp luật.

Điều đáng quan tâm hơn là vì sao một khoảnh rừng liên tiếp bị xâm hại?

Sau các vụ việc, chính quyền xã đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng kiểm tra, kiểm đếm hiện trường, đồng thời chỉ đạo Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng. Địa phương cũng đã ban hành quyết định xử phạt 9 trường hợp chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Trọng xử phạt 6 trường hợp vi phạm liên quan đến phá rừng.

Nếu tại xã Tà Hine, những nhát cưa lén lút là dấu hiệu trực diện của hành vi phá rừng thì ở xã Tuy Đức, sức ép lên tài nguyên rừng lại hiện rõ qua những bước chân lấn chiếm đất lâm nghiệp để mở rộng diện tích sản xuất.

Nhiều diện tích rừng thông ở Lâm Đồng bị cưa hạ.

Từ ngày 25/6 đến 30/9, qua 8 đợt kiểm tra, xã Tuy Đức phát hiện 45 điểm lấn chiếm với tổng diện tích gần 19ha rừng tại lâm phần do Ban Quản lý rừng cộng đồng bon Bu N’Đơ A&B quản lý. Tình trạng mua bán, sang nhượng đất rừng bằng giấy viết tay tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những tranh chấp, vi phạm mới, khiến việc quản lý, xác định nguồn gốc và xử lý hiện trạng đất đai thêm phức tạp.

Theo UBND xã Tuy Đức, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh, trong khi giá nông sản tăng có thể thúc đẩy nhu cầu mở rộng sản xuất, tạo thêm áp lực lên công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phá rừng ở Lâm Đồng tăng 57%

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 1/9, lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, lập hồ sơ 410 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, tăng 84 vụ (25,8%) so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, số vụ phá rừng trái phép tăng 72 vụ, tương đương 57,6%, cho thấy áp lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn rất lớn.

Trong số các đơn vị chủ rừng để xảy ra nhiều vụ vi phạm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đứng đầu với 23 vụ, tiếp đến là Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk với 15 vụ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn cùng 9 vụ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’Tao 8 vụ.

Số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Lâm Đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu một số đơn vị chủ rừng chưa quyết liệt, chưa có giải pháp đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê bình, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ rừng nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời rà soát, làm rõ những trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm.

“Người đứng đầu đơn vị chủ rừng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trên diện tích rừng được giao quản lý theo quy định”, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết.

Chi cục Kiểm lâm được giao kiểm tra, xác minh các vụ vi phạm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, truy quét tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.