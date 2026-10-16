Phá rừng gia tăng, siết trách nhiệm chủ rừng

Từ ngày 25/6 - 30/9/2026, xã Tuy Đức tổ chức 8 đợt kiểm tra, phát hiện 45 điểm lấn chiếm với gần 19 ha tại lâm phần do Ban Quản lý rừng cộng đồng bon Bu N’Đơ A&B quản lý

Những điểm nóng vi phạm

Tại xã Tà Hine, 3 vụ phá rừng xảy ra trong hơn một tháng tại cùng một khoảnh rừng, cho thấy áp lực ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở. Theo báo cáo của UBND xã, các vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 8, tiểu khu 364, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, trạng thái rừng tự nhiên. Rừng bị thiệt hại là 5.154 m², với 70 cây thông hai lá, thông ba lá bị chặt hạ, khối lượng gỗ gần 20 m³. Riêng vụ phát hiện ngày 6/9, thiệt hại khoảng 2.020 m², với 20 cây bị chặt hạ, khối lượng gỗ gần 7 m³.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hine Bùi Phú Hải, các đối tượng lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa kéo dài và sử dụng thiết bị cưa có tiếng ồn nhỏ để chặt hạ cây, gây khó khăn cho việc phát hiện. Xã đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng và Hạt Kiểm lâm Đức Trọng kiểm tra, kiểm đếm hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Ngoài các vụ phá rừng, UBND xã Tà Hine đã ban hành quyết định xử phạt 9 trường hợp chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất, đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đức Trọng xử phạt 6 trường hợp vi phạm liên quan đến phá rừng.

Tại xã Tuy Đức, sức ép quản lý rừng thể hiện qua tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp. Từ ngày 25/6 - 30/9/2026, xã tổ chức 8 đợt kiểm tra, phát hiện 45 điểm lấn chiếm với gần 19 ha rừng tại lâm phần do Ban Quản lý rừng cộng đồng bon Bu N’Đơ A&B quản lý.

Các trường hợp lấn chiếm chủ yếu nhằm mở rộng đất sản xuất, trồng cây nông nghiệp. Tình trạng mua bán, sang nhượng đất rừng bằng giấy viết tay cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Theo UBND xã Tuy Đức, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh cùng nhu cầu mở rộng sản xuất khi giá nông sản tăng là những yếu tố gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Siết trách nhiệm chủ rừng

Trước tình trạng vi phạm gia tăng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp. Đáng chú ý, sở xác định và phê bình 5 đơn vị có số vụ vi phạm nổi cộm gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’Tao.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phan Nguyễn Hoàng Tân yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung giải pháp kiểm soát, giảm thiểu vi phạm trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tiếp theo. Trọng tâm làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân để xảy ra phá rừng, mất rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Những trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm phải được xem xét, làm rõ. Nếu để xảy ra vi phạm trên lâm phần quản lý từ nay đến cuối năm, người đứng đầu các đơn vị chủ rừng thuộc sở phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ xem xét, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm được yêu cầu kiểm tra, xác minh các vụ vi phạm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, truy quét các điểm nóng. Các đơn vị chủ rừng nghiên cứu ứng dụng camera giám sát, thiết bị bay không người lái và phần mềm quản lý rừng nhằm nâng khả năng theo dõi, phát hiện vi phạm.

Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 201 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 35,4 ha rừng, tăng 81 vụ và 12,5 ha so với cùng kỳ năm trước.