Mặc dù UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo quyết liệt để rà soát, thống kê, phân loại các công trình, nhà xưởng, kho bãi và cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm từng trường hợp, thế nhưng tại các phường, kho xưởng vi phạm hoạt động trái phép vẫn là vấn đề nhức nhối

Ghi nhận tại khu vực Đầm Bông (trước đây thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai - nay là phường Phương Liệt), hoạt động kho xưởng ở đây diễn ra nhộn nhịp

Theo ảnh vệ tinh năm 2013, đây là hồ nước rộng, tuy nhiên đến nay đã bị san lấp hoàn toàn.

Chính quyền quận Hoàng Mai (cũ) đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng nhà xưởng trái phép trên đất lấn chiếm nhưng không thể "cản bước" hoạt động kinh doanh, sản xuất tại đây.

Hiện nay khu vực này thuộc tổ dân phố số 40, phường Phương Liệt, Hà Nội. Đại diện UBND phường Phương Liệt cho biết đơn vị vẫn đang rà soát các kho xưởng vi phạm theo chỉ đạo của thành phố.

Tại đường Đặng Vũ Hỷ, phường Việt Hưng, tình trạng đất dự án làm bãi xe, nhà xưởng diễn ra phức tạp. Trên ảnh là ô đất B.3/NO4 theo quy hoạch dành cho dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng phường Việt Hưng tuy nhiên đã bị biến tướng thành bãi ô tô.

Khu vực bãi ven sông Hồng thuộc phường Lĩnh Nam (như khu vực Khuyến Lương, Thúy Lĩnh, gầm cầu Thanh Trì) là nơi tập trung nhiều kho xưởng, bến bãi tập kết. Việc các cơ sở hoạt động có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và thiếu trang bị PCCC tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất lớn.

Đáng chú ý, UBND phường Lĩnh Nam đã quây rào, cắm biển cảnh báo tại một số vị trí đất bãi bị chiếm dụng trái phép. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khu vực này đã bị "phá rào".

Tường rào đổ nát, ô đất công do phường quản lý lại trở thành nơi tập kết xe tải, xe cẩu... Ngày 27/2, UBND phường Lĩnh Nam đã có quyết định số 136/QĐ-UBND thành lập tổ công tác với 3 nhóm ra quân, triển khai xử lý đồng bộ các vi phạm. Quyết định nêu lộ trình xử lý dứt điểm các vi phạm trước 31/3. Tuy nhiên đến thời điểm này, kho bãi nhà xưởng tại đây vẫn đang hoạt động.

Ngày 19/11/2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn ký ban hành Công văn số 6521/UBND-NC về việc tập trung rà soát, đánh giá thực chất điều kiện an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo thành phố lưu ý việc rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao và vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đã được thống kê; đối chiếu kết quả xử lý thực tế, việc chấp hành quyết định đình chỉ, những trường hợp tiếp tục hoạt động, tái vi phạm hoặc phát sinh vi phạm mới.