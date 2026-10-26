Pha phạt góc 'bỏ bóng đá chân trọng tài' gây tranh cãi

Tình huống hy hữu xảy ra ở phút 44 trận Monterrey gặp Guadalajara, thuộc vòng 14 giải Liga Mexico hôm 24/10 (giờ địa phương).

Trong lúc vội vàng thực hiện quả phạt góc, tiền đạo Diego Rossi vung chân phải nhưng lại đá trúng chân trái của trợ lý trọng tài Enrique Martínez Sandoval, người đang đứng sát cột cờ góc.

Điều bất ngờ là trọng tài biên vẫn đứng vững, còn tiền đạo 28 tuổi lại ngã vật xuống sân. Cầu thủ người Uruguay sau đó ngước nhìn và phản ứng với vị trọng tài, dường như cho rằng ông đứng quá gần, cản trở mình pha đá phạt.

Tiền đạo Diego Rossi vô tình đá trúng trọng tài biên khi thực hiện tình huống phạt góc. Ảnh: TUDN

Trọng tài Sandoval không tỏ ra đau đớn, chỉ trao đổi ngắn với tiền đạo Monterrey trước khi trận đấu tiếp tục. Khoảnh khắc kỳ lạ được máy quay TUDN ghi lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

"Pha tắc bóng tuyệt đấy", một CĐV bình luận hài hước.

Người khác châm biếm: "Thử tưởng tượng có người còn định ăn vạ trong tình huống này".

Không ít người cũng cho rằng, vị trợ lý trọng tài đứng quá gần vị trí thực hiện phạt góc. Tuy nhiên, họ nhận xét tiền đạo Monterrey đáng lẽ phải chờ trọng tài di chuyển khỏi vị trí trước khi đưa bóng vào cuộc.

Ngày thi đấu đáng quên của tiền đạo Diego Rossi còn khép lại bằng một tình huống gây tiếc nuối. Cầu thủ người Uruguay đưa bóng vào lưới Guadalajara ở những phút bù giờ hiệp 2, nhưng bàn gỡ hòa không được công nhận sau khi VAR xác định lỗi chạm tay.

Monterrey cuối cùng thua 0-1 bởi pha lập công duy nhất của tiền vệ Roberto Alvarado ở phút 9 của trận đấu.

Tiền đạo Diego Rossi vô tình đá trúng trọng tài biên khi thực hiện tình huống phạt góc. Nguồn: TUDN.