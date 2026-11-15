Pha phản lưới nhà ác mộng tái diễn ở Argentina sau 11 năm

Tình huống khó tin xảy ra ngay phút thứ 3, khi thủ thành Bacher bắt gọn quả tạt của đối phương rồi quan sát để ném bóng sang cánh trái cho đồng đội Pablo Ruiz.

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện động tác, bóng bất ngờ tuột khỏi tay thủ thành 30 tuổi và rơi ngược vào khung thành.

Không chịu bất kỳ sức ép nào, thủ môn Bacher vẫn mắc sai lầm khiến cả hai đội sững sờ. Các cầu thủ Arsenal mất vài giây mới nhận ra họ vừa được tặng bàn mở tỷ số, còn thủ môn Comunicaciones vội quay lại nhặt bóng trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Thủ môn Ezequiel Bacher ném bóng vào lưới nhà trong trận Comunicaciones thua Arsenal 2-3 tại play-off hạng Ba Argentina hôm 15/11 (giờ Hà Nội). Nguồn: MXH.

Đội chủ nhà sau đó gỡ hòa nhờ pha lập công của Valentin Quevedo, nhưng cú đúp của Matias Sosa giúp Arsenal dẫn ngược 3-1. Bàn thắng muộn của Joaquin Ibanez chỉ giúp Comunicaciones rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Đáng chú ý, sai lầm của thủ môn Bacher gợi lại ký ức buồn với Comunicaciones cách đây 11 năm, khi đội bóng này cũng nhận bàn thua theo cách gần như tương tự.

Trong trận gặp Atlanta ngày 8/7/2015, thủ môn Rodrigo Cervetti bắt bóng rồi định ném cho đồng đội, nhưng lại vô tình đưa thẳng vào lưới nhà. Bàn phản lưới hy hữu ấy mở đầu cho thất bại 0-5 của Comunicaciones tại giải hạng Ba Argentina.

Khác với trận thua cách đây 11 năm, Comunicaciones lần này vẫn còn cơ hội sửa sai. Sau thất bại 2-3 ở lượt đi tứ kết, họ sẽ làm khách trên sân Arsenal vào ngày 21/11, với nhiệm vụ giành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua thăng hạng.