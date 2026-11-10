Phá nhiều chuyên án lớn, Công an TP Đồng Nai được thưởng nóng

Sáng 10/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao thưởng cho các tập thể, cá nhân Công an TP.

Theo quyết định, Thành phố trao thưởng 30 triệu đồng cho một tập thể, 10 triệu đồng cho 11 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá đường dây ma túy đặc biệt lớn.

Đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật từ ngày 1/7 đến 30/9/2026, Thành phố thưởng 20 triệu đồng cho 3 tập thể, 10 triệu đồng cho 3 tập thể và 5 triệu đồng cho 6 cá nhân. Ngoài ra, một tập thể được thưởng 30 triệu đồng, 2 tập thể nhận 20 triệu đồng và 5 cá nhân được thưởng 5 triệu đồng vì thành tích phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động theo kiểu “giang hồ mạng” do Đào Ngọc Giàu cầm đầu.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đã tham gia đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, trong đó có đường dây mua bán trái phép 20 kg ma túy; đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm giả với số lượng lớn; đường dây mua bán trái phép hóa đơn với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng và các băng nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức “giang hồ mạng”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết cuối năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Út biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt và những thành tích của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Út đề nghị Công an TP tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp các loại tội phạm, nhất là trong dịp cuối năm 2026. Những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự cần được phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Tiếp thu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, cho biết đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong các dịp lễ, Tết cuối năm. Ông mong muốn UBND TP tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng công an xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.