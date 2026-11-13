Phá nhanh vụ trộm cắp tài sản khoảng 5 tỷ đồng tại phường Hoà Thành

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 4/11/2026 tại khóm Bùng Binh, phường Hoà Thành, tỉnh Cà Mau. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: L.V.P (sinh năm 1984, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang); L.V.L (sinh năm 2007, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP. Hồ Chí Minh); N.V.P (sinh năm 2001, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và N.V.T (sinh năm 1983, ngụ khóm Cái Nai, phường Hoà Thành, tỉnh Cà Mau).

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau làm việc với đối tượng N.V.T.

Trước đó, ngày 4/11/2026, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khóm Bùng Binh, phường Hoà Thành.

Theo trình báo của người bị hại, số tài sản bị mất gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền Việt Nam, với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, giá trị tài sản bị mất lớn, đòi hỏi lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, truy xét đối tượng và thu hồi tài sản.

Đối tượng L.V.P tại cơ quan Công an.

Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát các thông tin, dấu vết liên quan.

Qua đó, lực lượng Công an nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn, làm rõ những người có liên quan đến vụ việc và triển khai các biện pháp tố tụng theo quy định.

Đối tượng N.V.P tại cơ quan Công an.

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng cùng các tang vật có liên quan như: dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe mô tô, điện thoại di động... Khai nhận bước đầu tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng L.V.L làm việc với cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là đối với những gia đình có tài sản giá trị lớn. Người dân cần gia cố cửa, cổng, trang bị hệ thống khoá an toàn và camera giám sát tại các vị trí trọng yếu; không chủ quan khi vắng nhà hoặc vào ban đêm; hạn chế chia sẻ thông tin về tài sản và lịch trình sinh hoạt trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra mất trộm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất, bảo vệ hiện trường và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra.