Phá nhanh các vụ trộm, kịp thời trả lại tài sản cho người nhà bệnh nhân

Đóng giả người nhà bệnh nhân để trộm cắp

Là cơ sở y tế chuyên sâu, chất lượng cao với nhiều khu vực khám bệnh, cấp cứu và điều trị nên mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Huế đón hàng nghìn lượt người đến khám, chữa bệnh. Lợi dụng các khu vực đông người trong bệnh viện, nhiều đối tượng đã đóng giả người nhà bệnh nhân, lẻn vào bệnh viện hành nghề trộm cắp.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tâm lý lo âu của người nhà bệnh nhân kết hợp với sự mệt mỏi sau nhiều giờ túc trực chăm sóc người bệnh, lơi lỏng trong bảo vệ tài sản cá nhân rồi tìm cách tiếp cận, ra tay trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Viết Huy Quang trộm tài sản của người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế bị Công an phường Thuận Hóa bắt giữ.

Theo Công an phường Thuận Hóa, tài sản mà các đối tượng nhắm đến là xe máy, ĐTDĐ, laptop, tiền mặt hoặc trang sức có giá trị được người nhà cất giữ trong túi xách, áo quần, balo. Sau khi lấy cắp được những tài sản này, các đối tượng thường mang cầm cố hoặc bán với giá rẻ để lấy tiền tiêu xài, phục vụ mục đích cá nhân.

Trước thực trạng này, thời gian qua, Công an phường Thuận Hóa đã tích cực phối hợp với các đơn vị, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức các kế hoạch tuần tra, kiểm tra tại các khu vực ngoài và trong khuôn viên bệnh viện để tăng cường đảm bảo ANTT. Qua đó góp phần thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y tế giữa Công an TP Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

Các đối tượng trộm cắp tài sản ở Bệnh viện Trung ương Huế bị bắt giữ.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Thuận Hóa cho biết, nhờ tích cực, nỗ lực bám sát cơ sở và thực hiện tốt các kế hoạch, Công an phường đã kịp thời điều tra, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Như vào sáng ngày 8/10 vừa qua, anh Nguyễn Văn Dũng đến chăm sóc bố đang nằm điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế thì phát hiện bị kẻ gian lấy cắp ĐTDĐ Iphone 13 promax.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Thuận Hóa đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, qua đó nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Viết Huy Quang (SN 1978, trú tại TP Huế), là đối tượng thực hiện vụ trộm tài sản của anh Dũng. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận lợi dụng sự lơ là của anh Dũng đang chăm sóc người thân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế rồi lén lút tiếp cận và lấy trộm ĐTDĐ.

Bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế trích xuất camera an ninh để truy vết, bắt giữ kẻ trộm tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Dũng xúc động, cảm kích trước sự tận tụy, nỗ lực điều tra phá án của Công an phường Thuận Hóa khi đã giúp anh nhanh chóng tìm lại tài sản mất cắp.

Trước đó, qua điều tra, truy xét, lực lượng Công an cũng kịp thời bắt giữ Hồ Văn Thành (SN 1988, trú ở TP Huế) khi đối tượng thực hiện vụ trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 75B1-327.18 của anh Nguyễn Trãi sau khi anh Trãi chở con đến Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và dựng xe tại vỉa hè đường Ngô Quyền. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã thu hồi tang vật trộm cắp để trao trả cho người bị mất trộm.

Tăng cường tuần tra, lan tỏa “Ba nhất”

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường Thuận Hóa cho biết, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” và thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” do Công an TP Huế phát động, Công an phường Thuận Hóa đã tăng cường bố trí cán bộ, chiến sĩ, các tổ công tác phối hợp tuần tra khép kín địa bàn.

Lực lượng các đơn vị tuần tra bảo đảm ANTT trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế.

Trong đó chú trọng các khu vực, địa bàn trọng điểm về ANTT như khu vực Bệnh viện Trung ương Huế; tuyến đường Ngô Quyền, phố đi bộ Hai Bà Trưng… Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT như trộm cắp, cướp giật tài sản; thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, Chi đoàn Thanh niên Công an phường Thuận Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục duy trì thực hiện tốt mô hình “Tổ tuần tra thanh niên đảm bảo ANTT ở Bệnh viện Trung ương Huế”.

Tổ tuần tra thanh niên tăng cường tuần tra tại các khu vực Bệnh viện Trung ương Huế.

Thực hiện mô hình trên, lực lượng đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người như phòng chờ, hành lang các khoa khám bệnh, bãi giữ xe và các lối ra vào của Bệnh viện Trung ương Huế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ tuần tra thanh niên đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người nhà bệnh nhân và người dân đến khám chữa bệnh nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân như điện thoại, ví tiền, túi xách; không để tài sản hớ hênh tại nơi công cộng, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi.

Lực lượng Công an và bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế nhắc nhở người nhà bệnh nhân chủ động bảo vệ tài sản cá nhân.

Bên cạnh công tác tuần tra, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng tích cực hướng dẫn người dân chấp hành nội quy bệnh viện, giữ gìn trật tự tại khu vực khám chữa bệnh. Việc duy trì có hiệu quả mô hình đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo đảm ANTT, phục vụ nhân dân. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, chung tay giữ vững môi trường khám chữa bệnh an toàn tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Để tăng cường bảo đảm ANTT, xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, lực lượng bảo vệ Bệnh viện đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản, tìm lại tài sản trao trả cho người nhà bệnh nhân.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế đã phát hiện, phối hợp xử lý 14 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, trong đó có 12 vụ trộm cắp đã bắt giữ được đối tượng và chuyển cơ quan Công an giải quyết theo quy định; 2 vụ còn lại đang tiếp tục theo dõi, xác minh để làm rõ đối tượng liên quan.