Toàn cảnh chương trình giao lưu hữu nghị giữa xã Pha Long (Lào Cai, Việt Nam) và xã Kiều Đầu (Vân Nam, Trung Quốc) ngày 12/11.

Ngày 12/11, UBND xã Pha Long, tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị với đoàn đại biểu xã Kiều Đầu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nhằm tăng cường hợp tác, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Tại chương trình, đại diện hai địa phương đã trao đổi về kết quả hợp tác, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thống nhất phương hướng tăng cường quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.

Hai bên cũng tổ chức giao lưu văn nghệ với các tiết mục ca ngợi tình đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc và bản sắc dân tộc của mỗi địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng chức năng hai bên phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường cho người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về xuất nhập cảnh, qua lại biên giới, phòng chống buôn lậu, mua bán người; nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Ông Hoàng Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Pha Long, cho biết năm 2026, địa phương tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa với các cây trồng chủ lực như sa nhân, chè, quýt, lê, chuối, gừng; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, giảm nghèo và bảo đảm quốc phòng, an ninh biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hai bên tổ chức sơ kết thực hiện Biên bản kết nghĩa hữu nghị giữa thôn Lồ Cố Chin, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và thôn Lao Kha, xã Kiều Đầu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hai thôn thiết lập quan hệ kết nghĩa từ tháng 12/2013. Sau gần 13 năm, hoạt động hợp tác được duy trì trên nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ biên giới đến phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa.

Cụ thể, người dân hai thôn tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới.

Trong phát triển kinh tế, người dân thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giao thương hàng hóa và hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Với nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên và văn hóa, cư dân hai bên còn duy trì các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, tình đoàn kết không chỉ được vun đắp qua các sự kiện đối ngoại mà còn gắn bó mật thiết trong đời sống thường ngày của người dân vùng biên.

Tại chương trình, đại diện xã Pha Long đề nghị hai địa phương tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, mở rộng giao lưu giữa các đoàn thể, thôn bản và nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, và thúc đẩy giao thương nhằm nâng cao đời sống người dân.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật mỗi nước và các quy định quản lý biên giới; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, hai địa phương tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai bên, góp phần xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định và phát triển.