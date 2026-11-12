Pha Long - Kiều Đầu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác khu vực biên giới

Đoàn đại biểu xã Kiều Đầu do đồng chí Điền Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Xã trưởng Chính quyền nhân dân xã Kiều Đầu làm Trưởng đoàn.

Về phía xã Pha Long có đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy xã, cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Đại biểu xã Pha Long tham dự chương trình.

Đại biểu xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tham dự chương trình.

Tại chương trình giao lưu, đại diện hai địa phương trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác khu vực biên giới. Xã Pha Long và xã Kiều Đầu có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và đời sống của Nhân dân khu vực biên giới. Trong nhiều năm qua, Nhân dân hai bên duy trì các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi hàng hóa, hỗ trợ nhau trong đời sống và sản xuất.

Đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy xã Pha Long phát biểu tại chương trình.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng chí Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy xã Pha Long cho biết: Năm 2026, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương với các sản phẩm chủ lực như sa nhân, chè, quýt, lê, chuối và gừng. Công tác đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, giáo dục, y tế và giảm nghèo được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, xã Pha Long đề xuất hai địa phương tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể, thôn, bản và Nhân dân hai bên. Đồng thời, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, giao lưu thương mại, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, xã Pha Long đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật của mỗi nước và các quy định về quản lý biên giới; kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đại diện thôn Lồ Cố Chin phát biểu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hai bên tổ chức sơ kết thực hiện Biên bản kết nghĩa hữu nghị giữa thôn Lồ Cố Chin, xã Pha Long (Việt Nam) và thôn Lao Kha, xã Kiều Đầu (Trung Quốc).

Hai thôn chính thức ký kết nghĩa hữu nghị từ tháng 12/2013. Sau hơn 12 năm, quan hệ kết nghĩa được duy trì trên nhiều lĩnh vực, nhất là phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa.

Nhân dân hai thôn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới.

Trong phát triển kinh tế, người dân thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giao thương hàng hóa; hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cộng đồng dân cư hai bên.

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Pha Long tuyên truyền một số nội dung về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Tại chương trình, đại diện các lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường cho cư dân hai bên biên giới.

Nội dung tập trung phổ biến các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, qua lại biên giới; phòng, chống buôn lậu, mua bán người; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên tổ chức giao lưu văn nghệ với các tiết mục ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc; giới thiệu nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc của mỗi địa phương. Hoạt động giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ và Nhân dân hai bên biên giới.

Một số hình ảnh tại chương trình giao lưu:

Lãnh đạo xã Pha Long đón Đoàn đại biểu xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại lối mở Lồ Cố Chin.

Đoàn đại biểu hai xã tham dự chương trình giao lưu.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Lãnh đạo xã Pha Long tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo xã xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đại diện lãnh đạo xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo xã Pha Long.

Đoàn đại biểu hai xã chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đại biểu xã Kiều Đầu, huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thăm trụ sở Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pha Long.