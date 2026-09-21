Phá kỷ lục SEA Games, VĐV Việt Nam vẫn dừng bước ngay vòng loại ASIAD

Phạm Thanh Bảo (phải) và bạn gái Võ Thị Mỹ Tiên, cũng là vận động viên bơi của đoàn Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: FBNV.

Phạm Thanh Bảo hoàn thành phần thi bơi ếch 100 m nam với thành tích 1 phút 00 giây 85 tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo, Nhật Bản sáng 21/9. Con số này vượt qua kỷ lục 1 phút 00 giây 97 của chính vận động viên sinh năm 2001, thiết lập tại SEA Games 32. Song, những nỗ lực của Thanh Bảo không thể giúp anh giành quyền vào vòng tranh huy chương.

Thanh Bảo chấp nhận dừng bước theo cách đầy đáng tiếc ở vòng loại khi đứng thứ 11, chỉ kém 0,06 giây so với người xếp thứ 10 là Cho Sung-jae của Hàn Quốc. Điều này cho thấy khoảng cách khổng lồ giữa sân chơi khu vực và đấu trường châu lục.

Bảng xếp hạng vòng loại bơi 100 m ếch nam. Đồ họa: ASIAD 20.

Dừng cuộc chơi ở vòng loại nội dung 100 m ếch nam, Thanh Bảo sẽ thi đấu nội dung thứ hai là 50 m ếch nam lúc 8h12 sáng 25/12 theo giờ Việt Nam. Tại vòng loại, kình ngư quê Vĩnh Long sẽ chạm trán các đối thủ tới từ Saudi Arabia, Trung Quốc, Iran, Macao (Trung Quốc), Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc) và Thái Lan.

Thanh Bảo từng hai lần phá kỷ lục 100 m ếch nam SEA Games. Ngoài cột mốc ở SEA Games 32, tại SEA Games 31, vận động viên sinh năm 2001 gây ấn tượng với thành tích 1 phút 1 giây 17. Còn ở nội dung 200 m ếch nam, Thanh Bảo cũng đang nắm giữ kỷ lục với thời gian 2 phút 11 giây 45 ở SEA Games 32.

Thanh Bảo là một trong những gương mặt nổi bật của bơi Việt Nam tại sân chơi khu vực. Bộ sưu tập danh hiệu của anh gồm 6 huy chương vàng SEA Games, 4 huy chương vàng giải trẻ Đông Nam Á và nhiều huy chương vàng vô địch quốc gia, trong đó có một huy chương vàng khi mới 15 tuổi.

Thanh Bảo bắt đầu tập bơi chuyên nghiệp năm 12 tuổi và bị mẹ phản đối, nhưng do quá tài năng nên các HLV thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ nhiều lần đến nhà thuyết phục.