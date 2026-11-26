Chiều 26/11, tại CLB Bơi Lặn Phú Thọ (TP.HCM), Phạm Thị Vân bước vào chung kết 50m bướm nữ, nội dung thi đấu cuối cùng của cô tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trong cuộc đua quyết định, kình ngư Thanh Hóa cán đích đầu tiên với thành tích 27 giây 06, vượt qua kỷ lục quốc gia cũ là 27 giây 31. Thành tích này giúp Phạm Thị Vân giành HCV, đồng thời mang về huy chương vàng thứ 7 cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Với Phạm Thị Vân, chiến thắng càng có ý nghĩa khi đây là nội dung thi đấu cuối cùng, sau hai lần Vân cán đích ở vị trí thứ hai tại các cự ly sở trường.

Trước đó, ở nội dung 100m tự do nữ, Vân giành HCB với thành tích 56 giây 31, xếp sau Nguyễn Thúy Hiền (56 giây 10). Tiếp đó, tại chung kết 50m tự do nữ, kình ngư xứ Thanh tiếp tục giành HCB với thành tích 26 giây 00, trong khi Nguyễn Thúy Hiền giành HCV với 25 giây 85.

Tuy nhiên, ở lần xuống nước cuối cùng, Vân đã tạo nên dấu ấn lớn nhất của mình tại Đại hội năm nay bằng chiến thắng ở cự ly 50m bướm, kèm theo kỷ lục quốc gia mới.

Như vậy, Phạm Thị Vân khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 1 HCV và 2 HCB.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thanh Hóa trao thưởng, động viên kình ngư Phạm Thị Vân sau thành tích giành HCV nội dung 50m bướm nữ và phá kỷ lục quốc gia tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.