Phá kỷ lục 'Guinness' khi hoàn thành cự ly marathon bằng dép Crocs

Một vận động viên chạy bộ đang thu hút sự chú ý của dư luận khi hoàn thành cự ly marathon (42,195km) trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng rưỡi, với đôi dép Crocs.

Vận động viên người Nga, Iskander Yadgarov đã hoàn thành giải Berlin Marathon (cự ly 42,195km) vào ngày 27/9, với thành tích 2 giờ 30 phút 3 giây trong khi mang đôi dép Crocs màu vàng. Tốc độ trung bình của anh là 16,87km/h, tương đương với tốc độ chạy khoảng 3 phút 33 giây mỗi km.

Thời gian này nhanh hơn khoảng 18 phút so với kỷ lục Guinness thế giới hiện tại về chạy marathon khi mang dép Crocs. Yadgarov, 35 tuổi, là một vận động viên chạy bộ dày dạn kinh nghiệm, từng tham gia các cuộc đua đường dài khi mang dép Crocs. Anh cho biết mình không khuyến khích người khác thử sức với thử thách này. Bởi chạy bộ bằng dép Crocs mang lại nhiều rủi ro chấn thương. Dép Crocs không có thiết kế nâng đỡ vòm bàn chân hay cấu trúc đệm chuyên dụng như giày chạy bộ. Ma sát liên tục giữa chất liệu nhựa xốp và da bàn chân dễ gây rộp, đau nhức trong các cự ly dài. Dép có độ lỏng lẻo nhất định, dễ bị xô lệch hoặc tuột khi chạy nhanh hoặc gặp địa hình không bằng phẳng.