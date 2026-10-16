Phá đường dây trốn thuế qua máy POS, giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa phát hiện, đấu tranh với một đường dây có dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng bằng máy POS.

Phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện trong chuyên án thu giữ được. Ảnh: CATH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh sử dụng máy POS để thực hiện dịch vụ đáo hạn, rút tiền từ thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn.

Tuy nhiên, những người này không đăng ký kinh doanh và không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, ngày 14/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Giao dịch mua bán hàng hóa để che giấu hoạt động rút tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Nhóm đối tượng có liên quan làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh CATH

Sau khi có thiết bị, nhóm này quảng cáo dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng trên các nền tảng mạng xã hội, thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Để thực hiện việc rút tiền, các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng quẹt qua máy POS. Trên hệ thống, giao dịch được thể hiện như hoạt động thanh toán tiền mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, thực tế không phát sinh việc mua bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ tương ứng.

Sau khi giao dịch hoàn tất, tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, rồi chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ khoản phí dịch vụ.

Đối với hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền vào tài khoản thẻ để thanh toán khoản dư nợ của khách hàng. Sau đó, thẻ tiếp tục được quẹt qua máy POS nhằm thu hồi số tiền đã ứng trước.

Bằng phương thức này, các giao dịch rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng được thực hiện dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ, trong khi bản chất giao dịch không đúng với thông tin thể hiện trên hệ thống.

Để mở rộng hoạt động, nhóm đối tượng còn thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội cũng như các mối quan hệ quen biết.

Thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy vi tính, cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan đến hoạt động này lên tới khoảng 15.000 tỷ đồng, với doanh thu gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan công an bước đầu xác định, từ hoạt động kinh doanh không đăng ký và không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, nhóm đối tượng đã trốn thuế với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của từng người liên quan và số tiền thuế bị thất thoát để xử lý theo quy định pháp luật.