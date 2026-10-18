Phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả quy mô lớn, móc nối các KOL để bán trên mạng

Tiếp đó, đối tượng móc nối với một số người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng, xây dựng hệ thống quảng cáo và phân phối sản phẩm thuốc do chính mình sản xuất đến khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ “đại lý” thuốc dỏm lần ra manh mối ông “trùm”

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân Mai (tỉnh Nghệ An) phát hiện đối tượng Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú phường Tân Mai) buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Công an phường Tân Mai đã chuyển thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc dỏm

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 02/6, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Thị Xuân, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Bùi Thị Xuân chỉ là một “mắt xích”, trực tiếp tham gia vào đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đường dây này do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú xã Kim Thành, TP.Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 04/6, Công an phường Tân Mai phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường tại xã Kim Thành (TP.Hải Phòng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, mua bán thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, thuốc trị bệnh dạ dày và thuốc tiêu u giả cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Cấu kết với người có sức ảnh hưởng trên mạng để quảng bá sản phẩm

Theo kết quả điều tra, Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Trường đã lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ của mình rồi mua các loại thảo dược, thuốc tân dược, máy móc, thiết bị và dụng cụ đưa về nhà để tự sản xuất sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u. Đáng nói, quá trình sản xuất đối tượng không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu rồi đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược, theo công thức gia truyền.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Bùi Văn Trường

Để sản phẩm nhanh chóng tiếp cận khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước, Trường cấu kết, móc nối với một số đối tượng là người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL, quản trị viên các trang, hội nhóm), xây dựng hệ thống quảng cáo và phân phối sản phẩm thuốc do chính mình sản xuất. Nhận được hàng từ Trường, các “đại lý” trong đường dây san chiết, đóng gói, tự đặt in tem nhãn riêng rồi quảng cáo bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Căn cứ vào lời khai và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, từ tháng 2/2026 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo trên mạng, Trường và các “đại lý” đã sản xuất, buôn bán thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Quá trình phá án, Công an khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ được 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật vụ án

Tính đến ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong đường dây do Bùi Văn Trường cầm đầu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.