Phá đường dây rửa tiền 700 tỷ đồng từ vụ thanh toán 'nhầm' COD

Từ những vụ lừa đảo trực tuyến với chiêu trò làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, thanh toán nhầm đơn hàng COD, dòng tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc… Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Rửa tiền” với số tiền giao dịch được xác định khoảng 700 tỷ đồng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú xã Hồng Sơn, Tp. Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, Tp. Hà Nội) về cùng tội danh trên.

Cả 3 bị can được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng khởi tố hồi cuối tháng 7/2026 vừa qua.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái) - ảnh CA

Theo hồ sơ vụ án, từ đơn trình báo của bà N.T.N. (SN 1976, trú xã Đại Lộc, Tp. Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ bị hại đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com” để thực hiện những nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Các đối tượng tạo lòng tin bằng cách đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận, khiến bị hại tin rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi nạn nhân đã tham gia, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Nạn nhân là bà N.T.A. (SN 1970, trú phường An Hải, Tp. Đà Nẵng) được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.

Đáng lưu ý, các đối tượng không giữ nguyên trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó mua USDT trên các sàn Binance, OKX rồi chuyển vào ví điện tử do các đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm: Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002, cùng trú tại Tp. Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.

Nhóm đối tượng đã liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, những đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan.

Qua vụ việc này, Công an Tp. Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trực tuyến dễ dàng, không để lòng tham lợi nhuận hoặc tâm lý chủ quan khiến bản thân trở thành nạn nhân của tội phạm. Những thao tác tưởng như: truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy người dân cần chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm tra kỹ mọi yêu cầu giao dịch và kịp thời trình báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường là những biện pháp quan trọng góp phần ngăn chặn tội phạm lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng.